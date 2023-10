Catania, l’auto finisce sul marciapiede e abbatte un albero

Il fatto segnalato dalla pagina "Inciviltà a Catania"

CATANIA – L’episodio è accaduto ieri sera (sabato): in via Lago di Nicito, una utilitaria finisce fuoristrada e abbatte un arbusto che si trova piazzato sul marciapiede. Solo per fortuna non vi sono stati feriti. L’episodio è stato segnalato dalla pagina Facebook “Inciviltà a Catania”.

“Via Lago di Nicito, sabato sera, ore 22:45 – si legge nel post che accompagna il fatto -. Un incrocio come tanti dove la gente gioca alla roulette russa. Quale forza di impatto serve per abbattere un albero? Immaginate quel veicolo che impatta un altra auto con gente a bordo, o peggio ancora moto o pedoni.

Non vedo posti di blocco stradali da anni, non c’è controllo del territorio, puoi fare quello che vuoi tanto il rischio di essere beccati è di fatto nullo.

Guidare in questa città è come fare testa o croce, puramente casuale”.