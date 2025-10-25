 Catania, sei operai in nero pagati 3 euro l'ora: chiuso autolavaggio
Catania, sei operai in nero pagati 3 euro l’ora: chiuso autolavaggio

Undici ore al giorno e nessuno riposo settimanale
CATANIA – Sei extracomunitari, un pakistano e cinque indiani, tutti impiegati in ‘nero’ per undici ore di lavoro al giorno pagate circa 3 euro l’ora, senza usufruire di riposo settimanale e ferie, sono stati trovati dalla polizia in un autolavaggio della circonvallazione di Catania un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Borgo e Ognina.

Il cittadino pakistano, privo di permesso di soggiorno, è stato segnalato all’ufficio Immigrazione della Questura per il successivo avvio delle procedure finalizzate all’espulsione.

Le verifiche eseguite dal personale dell’Asp hanno fatto emergere numerose violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre a pericolo sia i lavoratori che i clienti.

In relazione a quanto accertato è stata disposta la chiusura dell’autolavaggio e al titolare contestate sanzioni per un importo di circa 12 mila euro. 

