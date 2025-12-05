Dal 10 dicembre le aree dedicate al trasporto pubblico saranno trasferite

CATANIA – L’inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi è previsto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Questa notte, tutta l’area di sosta delle fermate bus dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania verrà trasferita all’interno del Terminal bus.

Dal 10 dicembre le aree dedicate al trasporto pubblico, di linea e turistico, saranno trasferite nell’area ovest. Lo rende noto la Sac, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso.

La Sac: “Opera primaria, migliorerà servizi”

“La demolizione del terminal Morandi – spiega la Sac in una nota – è propedeutica alla realizzazione del nuovo terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aeroportuale”.

“Il nuovo terminal, insieme ad altri interventi previsti, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto – prosegue la nota – accompagnando le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni”.