 Catania, lavori all’aeroporto per realizzare il “nuovo terminal B”
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, lavori all’aeroporto per realizzare il “nuovo terminal B”

Dal 10 dicembre le aree dedicate al trasporto pubblico saranno trasferite
L'OPERA
di
1 min di lettura

CATANIA – L’inizio dei lavori di demolizione del terminal Morandi è previsto nella notte tra il 9 e il 10 dicembre. Questa notte, tutta l’area di sosta delle fermate bus dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania verrà trasferita all’interno del Terminal bus.

Dal 10 dicembre le aree dedicate al trasporto pubblico, di linea e turistico, saranno trasferite nell’area ovest. Lo rende noto la Sac, società che gestisce gli scali di Catania e Comiso.

La Sac: “Opera primaria, migliorerà servizi”

“La demolizione del terminal Morandi – spiega la Sac in una nota – è propedeutica alla realizzazione del nuovo terminal B, una delle opere primarie del Piano di sviluppo aeroportuale”.

“Il nuovo terminal, insieme ad altri interventi previsti, è progettato per migliorare in maniera significativa la qualità dei servizi, l’accoglienza dei passeggeri e la capacità operativa dell’aeroporto – prosegue la nota – accompagnando le previsioni di crescita del traffico aereo dei prossimi anni”.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI