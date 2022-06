Lavoro, tirocini per under 30: “Crescere in digitale” LINK

Il progetto ha ricevuto il plauso della Camera di Commercio del Sud Est

4' DI LETTURA

CATANIA – In Italia ci sono 5.000 tirocini attivabili per giovani sotto i 30 anni senza alcun confine regionale. Questo significa che potrebbero essere attivati tutti in Sicilia, o nel Friuli, senza alcun problema. Basta solo mettere insieme le richieste delle imprese e la disponibilità di questi giovani che non devono essere impiegati né in un lavoro né in un percorso di studi (Neet). Il progetto si chiama “Crescere in Digitale” ed è stato attuato da UnionCamere, in partnership con Google, e promosso dall’Agenzia vigilata dal Ministero del Lavoro (ANPAL), in Sicilia è stato attivato dalla Camera di Commercio del Sud Est da gennaio 2021.

L’incontro tra “domanda e offerta” avviene sulla piattaforma della Camera di Commercio dove le imprese possono candidarsi e i giovani iscriversi al programma di Garanzia Giovani e superare il corso online di oltre 50 ore di formazione gratuita offerto da Google su tecniche e strumenti digitali per le imprese. Questo corso prevede l’acquisizione di competenze digitali, da testare all’interno delle Imprese attraverso un tirocinio di sei mesi con un rimborso di 500 euro al mese erogato totalmente da Unioncamere, grazie ai fondi di Garanzia Giovani.

Una volta concluso il corso gratuito e superato il test online, se idoneo, il Neet potrà accedere ai laboratori di gruppo per completare la formazione con i docenti collegati in webinar e ai laboratori individuali, interamente organizzati dal Punto Impresa Digitale (PID) della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, durante i quali avverrà l’incontro tra imprese e canditati. Questa seconda parte è seguita dall’ing. Maria Elisa Fazio, D.P. della CCIAA del Sud Est. Fino a questo momento sono stati 120 i tirocini attivati, ma le disponibilità sono molteplici e interessanti per le imprese, ma soprattutto per i ragazzi che potranno inserire nel loro curriculum di essere entrati a far parte del mondo digitale di Industry 4.0 tramite Google. E c’è chi, in questi 18 mesi, si è impegnato così tanto in questo progetto che è riuscito, anzi riuscita visto che è una ragazza, a superare il corso, fare il tirocinio col massimo impegno e ottenere alla fine un contratto a tempo indeterminato nella stessa azienda che l’aveva affiancata per sei mesi.

““Crescere in digitale” è un progetto che sta ottenendo un grande successo – ha commentato il segretario generale della Camera di Commercio del Sud Est, Rosario Condorelli – sia tra i giovani sia da parte delle imprese che stanno avviando progetti di innovazione digitale ma che non hanno, al loro interno, risorse capaci di stare al passo con questo tipo di nuove attività. È facile quindi che le imprese trovano in questi giovani, che sono formati e valutati anche sotto il profilo delle competenze digitali, un supporto di alto profilo in grado di seguire questi processi di innovazione. Il progetto è nazionale scaturisce da una convenzione siglata da Unioncamere nazionale, Google e da Anpal e sono le singole Camere di Commercio che attivano questo percorso nel territorio di riferimento».

Come accedere al progetto

NEET. Giovani sotto i 30 anni che non studiano e non lavorano.

1) Iscriversi al programma di Garanzia Giovani (per farlo occorre avere lo SPID) tramite questo sito: https://garanziagiovani.anpal.gov.it/aderisci

2) Superare il corso online al seguente link: https://www.crescereindigitale.it/il-corso/

IMPRESE. Questo è il link a cui possono iscriversi: www.crescereindigitale.it/imprese/

In base alla normativa regionale al momento i numeri per azienda sono: 0-5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato – 2 tirocini, 6 – 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato – 4 tirocini, oltre 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato – massimo il 20% del numero totale di dipendenti.

Fermo restando la durata fissa dei sei mesi, il tirocinio può essere svolto in 20 o 40 ore settimanali, questo aspetto è subordinato a un accordo tra le parti, cioè l’impresa e il tirocinante e non influisce sul rimborso che rimane in entrambi i casi di € 500 al mese. Il compenso non fa cumulo con un eventuale reddito di cittadinanza percepito dal Neet. Il tirocinio può essere attivato solo in presenza e non può essere attivato nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con la medesima impresa negli ultimi due anni precedenti l’attivazione del tirocinio. Non bisogna neanche aver fruito di cassa integrazioni guadagni anche in deroga nei nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio.