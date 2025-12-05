Il Catania impone la legge del Massimino: è 2-0 al Crotone

Vittoria senza storia per i rossoazzurri nell'anticipo della giornata

CATANIA – Un gol per tempo e vetta della classifica consolidata. Il Catania supera in coriaceo Crotone e resta davanti a tutti a prescindere dai risultati delle inseguitrici. Gara volitiva e coraggiosa dei ragazzi di mister Toscano che, malgrado le tante assenze, gettano il cuore oltre l’ostacolo e regalano agli oltre 17 mila del “Massimino” un altro entusiasmante successo interno.

Catania-Crotone: pronti, via

Crotone manovriero in avvio ma la difesa rossazzurra è attentissima. Al primo affondo il Catania passa: cross dalla bandierina di Jimenez, perentorio colpo di testa di Lunetta che Merelli non trattiene: Corbari è ben appostato e spedisce in gol. La reazione ospite di sostanzia in un tentativo di Maggio che Dino sventa in due tempi. I ragazzi di Toscano agiscono soprattutto di rimessa ed in almeno un paio di occasioni non concretizzano a dovere, prima con D’Ausilio e poi con Quaini che sfiorano il bersaglio grosso.

Ripresa

Nella ripresa i rossazzurri raddoppiano subito grazie alla volata di Lunetta che, ben imbeccato da D’Ausilio, fulmina Merelli con un diagonale che sigilla il risultato. Il Crotone cerca di reagire con una manovra insistita ma la retroguardia etnea è granitica. Solo in una circostanza Ricci si rende pericoloso sull’avventata uscita di Dini ma, poi, il portiere etneo non corre pericolo alcuno.

Piccolo giallo nel finale quando Quaini viene prima espulso per un fallo a centrocampo su Perlingieri e poi… solo ammonito dopo revisione video chiamata da Toscano. Finisce con la netta affermazione del Catania che, grazie soprattutto alla coesione e ferma volontà del gruppo, reagisce nel modo migliore alle pesanti defezioni per infortuni vari. Commovente la festa finale sotto la Curva Nord che acclama a squarciagola i propri beniamini con tanto di slogan e fiaccolata.

Tabellino

CATANIA – CROTONE 2-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Allegretto, Di Gennaro (k), Celli, Casasola, Corbari, Quaini, Lunetta, D’Ausilio (dal 31°s.t. Rolfini), Jimenez (dal 42°s.t. Raimo), Forte (dal 23°s.t. Caturano).

A disposizione: Bethers, Doni, Forti, Quiroz, Stoppa.

Allenatore: Mimmo Toscano.

CROTONE (4-2-3-1) – Merelli, Leo,(dal 30°s.t. Perlingieri), Cargnelutti, Di Pasquale (dal 23°s.t. Cocetta), Guerra, Negro, Gallo (dal 1°s.t. Sandri), Zunno (dal 19°s.t. Piovanello), Gomez (k), Maggio, Murano (dal 19°s.t. Ricci).

A disposizione: Sala, Paciotti, Berra, Stronati, Calvano, Marazzotti, Vrenna, Bruno.

Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Roberto Lovison di Padova.

Assistenti: Vincenzo Andreano (Foggia) e Luca Bernasso (Milano).

Quarto ufficiale: Fabrizio Ramondino (Palermo).

Operatore FVS: Mario Chichi (Palermo).

Reti: 13°p.t. Corbari (CT); 6°s.t. Lunetta (CT).

Note: serata fredda al “Massimino”; terreno in ottime condizioni. Prima dell’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello comparso Nicola Pietrangeli. Presente nel settore “ospiti” un numeroso drappello di sostenitori pitagorici.

Spettatori: 17.338

Indisponibili: Cicerelli, Aloi, Donnarumma, Martic, Raimo, Chilafi, Ierardi, Pieraccini (CT); Andreoni, Groppelli.

Ammoniti:Maggio (CR); Corbari (CT); Gallo (CR); Rolfini (CT) dalla panchina; Dini (CT); Quaini (CT).

Squalificati: Di Tacchio (CT);

Diffidati: Di Gennaro, Lunetta (CT)

Cronaca

Primo Tempo (1-0)

13° Catania in vantaggio: sul cross dalla bandierina di Jimenez… colpo di testa di Lunetta respinto da Merelli e Corbari ribadisce in rete da un passo: 1-0 !

22° sul cross dalla bandierina… colpo di testa di Allegretto… blocca Merelli;

30 Dini anticipa Murano fuori dall’area spazzando in out;

33° Maggio si libera di Allegretto e conclude pericolosamente verso la porta etnea: Dini sventa in due tempi!

37° Casasola vola sulla fascia, supera di slancio due avversari e mette in mezzo per D’Ausilio la cui rasoiata finisce a lato di poco;

38° Jimenez scappa sulla fascia destra e serve l’accorrente Lunetta il cui tiro viene contrato da un difensore;

42° sulla corta respinta della difesa ospite… Quaini lascia partire un gran tiro dalla distanza che sibila poco oltre l’incrocio dei pali!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° si va al riposo sull’1-0.

Secondo Tempo (2-0)

1° nel Crotone, Sandri subentra a Gallo:

1° conclusone di Forte deviata in angolo;

6° raddoppio del Catania: Casasola serve D’Ausilio che lancia Lunetta il quale fila velocissimo verso Merelli e lo supera con un preciso diagonale: 2-0 ! Gol convalidato dopo revisione video.

14° Jimenez ci prova da posizione decentrata: fuori;

19° nel Crotone, Ricci e Piovanello prendono il posto di Murano e Zunno;

22° sul cross di Lunetta… la girata di Forte viene deviata in corner;

23° nel Crotone, Cocetta subentra all’acciaccato Di Pasquale;

23° nel Catania, Caturano prende il posto dell’applauditissimo Forte;

26° uscita avventata di Dini che poi viene graziato da Ricci la cui conclusione finisce a lato;

30° nel Crotone, Perlingieri prende il posto di Leo;

31° nel Catania, Rolfini rileva lo stremato D’Ausilio;

39° tiro alto di Gomez… sugli sviluppi di una punizione;

42° nel Catania, Raimo torna in campo sostituendo Jimenez;

43° espulso Quaini: rosso diretto per il fallo su Perlingieri a centrocampo. La panchina del Catania chiede la revisione video e l’arbitro trasforma il cartellini in giallo!

45° concessi 5 minuti di recupero;

51° Vince il Catania e resta capolista.

[Foto Facebook]