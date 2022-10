L’indagine sull’autoriciclaggio: “Si tratta di accuse infondate”

L'intervento dell'avvocato Carmelo Galati, difensore del commercialista catanese finito nell'inchiesta della Finanza.

CATANIA. In un lungo intervento raccolto da LiveSiciia, Carmelo Galati, avvocato difensore del dottore commercialista Massimiliano Longo finito nella lente d’ingrandimento dell’indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando provinciale di Catania, rispedisce al mittente il quadro ricostruito dagli inquirenti.



“Mi preme sottolineare che allo stato attuale si tratta solo di una ipotesi investigativa – spiega – che non ha ancora tenuto conto di tutta la produzione documentale che dimostrerà l’infondatezza delle accuse mosse al dottore Longo.

La vicenda riguarda esclusivamente dinamiche interne alla compagine dell’associazione tra professionisti, peraltro già in sede civile definitivamente composta tra le parti. E, in ogni caso, si deve segnalare che all’interno del provvedimento sono ricompresi beni ed attività non solo di Longo ma dell’intero nucleo familiare: attività frutto di anni di lavoro che oggi rischiano di essere definitivamente compromessi per una non provata ed ancora non verificata ipotesi investigativa”.



Ed infine: “Sono fiducioso che l’accusa non reggerà al vaglio del Riesame. Il mio assistito ha sempre dimostrato correttezza e deontologia. Quello messo in atto è un provvedimento eccessivo e privo dei requisiti di legge”.