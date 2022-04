Catania, lunedì on-line nuovo portale studenti

Lo rende noto l'Università

CATANIA – Sarà on-line lunedì prossimo 4 aprile il nuovo portale studenti Smart_Edu dell’Università di Catania, la piattaforma di gestione degli ordinamenti didattici e delle carriere degli studenti che consente a tutti gli utenti registrati di effettuare telematicamente tutte le procedure amministrative e didattiche da PC, smartphone o tablet senza doversi recare negli uffici dell’Ateneo. Interfaccia più accessibile e responsive e nuovi contenuti per la piattaforma telematica di gestione degli ordinamenti didattici e delle carriere degli iscritti dell’Ateneo. Lo rende noto l’Università del capoluogo etneo.

“Siamo davvero lieti – osserva il rettore Francesco Priolo – di poter mettere a disposizione di tutti gli studenti e le studentesse una piattaforma rinnovata nella grafica e nei contenuti, sempre più accessibile e intuitiva, che è stata implementata tenendo conto delle loro segnalazioni e dei loro suggerimenti, con l’attivazione di nuovi servizi. Il lancio del nuovo portale Smart_Edu, realizzato dall’azienda Be Smart srl in stretta collaborazione con le nostre aree dei Servizi informativi, della Didattica e della Comunicazione, rientra in quel percorso che, come previsto dal Piano strategico quinquennale appena approvato, ci permetterà di giungere rapidamente ad una vera e propria transizione digitale di Ateneo per garantire, tramite l’innovazione dei processi, una maggiore trasparenza e accessibilità dei dati, migliorare il monitoraggio delle carriere degli studenti e sperimentare nuove forme di erogazione della didattica”.

Il Portale studenti (studenti.smartedu.unict.it) è il canale che permette di presentare da remoto le domande di ammissione ai corsi (pre e post laurea), di pagare le tasse universitarie e ottenere eventuali rimborsi, di gestire la carriera, di accedere ai servizi (prenotazione aule, tirocini, mobilità internazionale, trasporti).