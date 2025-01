Catania, macellazione clandestina: salvati due asini

Nel quartiere San Giorgio

CATANIA – La Polizia di Stato ha eseguito una mirata azione di controllo per prevenire e contrastare il fenomeno della macellazione abusiva.

L’attenzione degli agenti si è concentrata nella zona del quartiere San Giorgio, a Catania, dove la Polizia Locale aveva segnalato la presenza di due asini in strada, senza che qualcuno ne rivendicasse la titolarità.

Compiute tutte le verifiche del caso, i poliziotti del Reparto a Cavallo hanno ritenuto altamente probabile che gli animali fossero destinati alla macellazione abusiva e illegale.

Inoltre, i controlli dei medici veterinari hanno appurato l’assenza di microchip, segno di una probabile permanenza in un allevamento privo di codice aziendale e, pertanto, abusivo.

I due asini sono stati subito messi in sicurezza e affidati ad una ditta specializzata. Ulteriori servizi di controllo della Polizia di Stato e dei medici veterinari dell’Asp sono stati già programmati, su disposizione del Questore di Catania, nei prossimi giorni in concomitanza con i festeggiamenti agatini durante i quali, spesso, vengono improvvisati stand per la vendita di carne senza alcuna autorizzazione.