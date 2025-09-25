Catania, madre e figlia soccorse in un incendio divampato nella loro casa

FOTO. L'arrivo tempestivo di vigili del fuoco e carabinieri

CATANIA – Incendio a Catania nella tarda mattina di oggi. Sono stati momenti di paura quelli che si sono vissuti in via Alfonsetti. Al numero civico 69, angolo via Conte di Torino un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano.

Le fiamme, partite dalla zona cucina, hanno rapidamente coinvolto parte dell’abitazione.

L’incendio a Catania e l’intervento dei pompieri

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con una squadra inviata della Sede Centrale, supportata da un’autoscala, un’autobotte, un automezzo logistico e dal funzionario di servizio. Militari dell’Arma dei Carabinieri si trovavano già sul posto all’arrivo della squadra dei pompieri.

All’interno dell’appartamento si trovavano una donna e la figlia. La madre, rimasta ustionata a una gamba, è stata soccorsa ed affidata ai sanitari del Servzio118 e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I Vigili del fuoco intervenuti hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. L’appartamento interessato dall’incendio è stato dichiarato cautelativamente e temporaneamente inagibile.