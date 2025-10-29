Catania, il magazzino a Zia Lisa con oltre 6 mila marchi falsi

Denunciata una persona

CATANIA – I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno sequestrato oltre 6.600 capi di abbigliamento, scarpe, orologi e accessori contraffatti. Riportanti marchi di noti brand e griffe.

Le indagini del II Gruppo Catania, basate su monitoraggio social e controlli sul territorio, hanno individuato un soggetto catanese che pubblicizzava e vendeva i prodotti ai propri follower. Proponendo anche sconti promozionali.

Il magazzino utilizzato come punto vendita, era situato nella zona Zia Lisa-Villaggio Sant’Agata. Perquisito, sono stati rinvenuti 6.671 articoli contraffatti, tra cui Rolex, Nike, Gucci, Dior, Versace, Christian Louboutin, Chanel, Burberry, Fendi, Balenciaga, Lacoste ed Emporio Armani.

L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria. Per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti con segni mendaci, ricettazione e furto aggravato per allaccio abusivo alla rete elettrica.