Maltempo a Catania: i pompieri hanno richiamato il personale

Scuole chiuse nel capoluogo etneo, ad Acireale e Scordia. Chiusa al traffico una parte della A19.

2' DI LETTURA

CATANIA. Vigili del fuoco al lavoro a Catania e provincia per il maltempo, con danni creati dal forte vento e dalla pioggia. Sono stati già 26 gli interventi di soccorso conclusi riguardanti principalmente dissesti statici, alberi pericolanti, danni per l’acqua.

Sono invece 35 quelli in corso: 27 per dissesti statici nei comuni di Randazzo , Paternò, Adrano, Palagonia, Vizzini, Caltagirone e Catania; 13 per alberi pericolanti a Mineo, Maniace, Biancavilla, Grammichele, Santa Maria di Licodia, Catania e Mascalucia. E altri 58 interventi in attesa di essere espletati. Tra i comuni maggiormente interessati dal maltempo ci sono Catania, Paternò e Adrano. In considerazione dell’evoluzione della situazione i vigili del fuoco hanno richiamato personale in turno libero per comporre squadre di soccorso aggiuntive.

La nottata

Una notte, quella appena trascorsa, di raffiche di vento che stanno flagellando – in queste ore – la Sicilia orientale. In provincia di Catania, buona parte del territorio, è assediata da folate che al momento non accennano a diminuire la loro intensità.

Un peggioramento delle condizioni meteo che era già stato avvertito e preventivato nella giornata di ieri. Sono attese anche abbondanti piogge nel corso della giornata: uno scenario certamente non linea con la stagione in corso.

Catania chiude le scuole (e non solo)

Nel tardo pomeriggio di ieri il commissario straordinario Piero Mattei ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. Sospese le attività didattiche per evitare i rischi connessi agli spostamenti. Restano chiusi i parchi comunali, il giardino Bellini e i cimiteri.

“L’amministrazione comunale, inoltre, raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, di rami e alberi; di muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con l’automobile, di evitare i sottopassi stradali; di non utilizzare mezzi a due ruote; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi e di stare lontani dalla riva del mare e dai corsi d’acqua”.

Medesimo provvedimento, nella giornata di ieri, è stato preso dai Comuni di Acireale e Scordia.

Chiusa la Catania-Palermo

L’autostrada A19, Palermo- Catania , è stata provvisoriamente chiusa al traffico, da ieri, in entrambe le direzioni, tra Enna e Caltanissetta a causa del maltempo e in particolare del forte vento che ha colpito la zona. Lo rende noto l’Anas spiegando che i traffico è deviato sulla viabilità alternativa, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna per i veicoli provenienti da Catania, mentre per quelli provenienti da Palermo uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta. Inoltre, è consigliata la massima prudenza a tutti i mezzi telonati. Il personale Anas ei Vigili del Fuoco è presente sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena possibile