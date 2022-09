Strattoni e spinte alla compagna, 41enne arrestato

L'uomo è stato bloccato nella sua casa del quartiere Borgo, aveva già dei precedenti per violenza su un'altra donna

CATANIA – Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: con queste accuse i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne mauriziano, già noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, nel corso della notte, in seguito ad una chiamata al 112, sono intervenuti nel quartiere Borgo intercettando una donna, anch’essa di nazionalità mauriziana, che ferma in lacrime all’esterno di una palazzina ha subito dichiarato di essere stata aggredita dal compagno.

I Carabinieri, prestato soccorso alla vittima, hanno quindi accertato che la donna era andata a trascorrere la serata a casa del fidanzato, il quale in preda ad un attacco di gelosia l’ha strattonata e spinta contro le pareti, causandole un trauma al viso, al capo e alla regione cervicale, lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L’aggredita, nonostante l’impeto del giovane, è comunque riuscita a fuggire di casa e a scendere in strada, chiamando i soccorsi.

Il 41enne, in evidente stato di ebbrezza, è stato bloccato nel suo appartamento dai militari, non opponendo alcuna resistenza. All’esito di ulteriori accertamenti, è emerso che l’uomo era già stato destinatario di un provvedimento di “ammonimento” del Questore per precedenti episodi di violenza ai danni di un’altra donna.

A riprova di quanto appena accaduto, la donna ha inoltre riferito ai Carabinieri di essere stata vittima di precedenti episodi di violenza da parte del compagno ma che non ha mai denunciato. L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.