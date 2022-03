Catania, mancano sacche di sangue: “Andate a donare”

L'appello urgente. Tutte le informazioni.

CATANIA – C’è bisogno urgente di sangue a Catania. Le scorte stanno terminando. E c’è il rischio – concreto – di non poter avere sacche necessarie per trasfusioni urgenti. Per diversi motivi, tra cui il fatto che molti donatori abituali hanno contratto il covid e altri invece temono gli assembramenti nei centri trasfusionali, le donazioni sono in netto calo.

Già nei mesi scorsi il Policlinico di Catania aveva lanciato un appello. E oggi LiveSicilia lo rilancia. Un piccolo gesto può salvare vite umane. L’invito a tutti coloro che possono donare è di recarsi nei centri raccolta delle associazioni e ospedalieri per per effettuare la donazione”. Il centro raccolta del Servizio Trasfusionale del Policlinico di Catania, si trova al primo piano dell’edificio 7, è aperto tutte le mattine. Anche nei giorni festivi. Per eventuali informazioni è attivo il numero 095.3781874.

Donare sangue è un gesto concreto e facile che può fare la differenza. Purtroppo sono molti i malati che hanno necessità di trasfusioni urgenti: dai talassemici a chi è operato d’urgenza. “Non c’è più tempo, andate a donare”, ci dice un medico.