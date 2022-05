Catania, trasportava marijuana in bici: denunciato

Il 57enne è stato fermato e perquisito dai Carabinieri

CATANIA – Trovato con della marijuana mentre va in bici: i Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno denunciato un 57enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo

Incessantemente impegnati a stanare le loro “prede” i Lupi questa volta sono andati a segno in via Rosso di San Secondo, laddove, nel transitare in strada, hanno deciso di sottoporre a controllo il 57enne che, peraltro, alla loro vista ha subito manifestato un’agitazione tale da perdere quasi l’equilibrio sulla bici elettrica a bordo della quale passeggiava.

La droga

I militari hanno effettuato una perquisizione personale d’iniziativa nei confronti del ciclista, rinvenendo e sequestrando due dosi di “marijuana amnesia” in una tasca dei pantaloni e altri 5 involucri contenenti complessivamente 27 grammi della medesima sostanza nella tasca destra del giubbotto.

Nell’altra tasca l’uomo teneva separatamente la somma contante dell’importo complessivo di 200 euro, ritenuta provento dello spaccio e sottoposta pertanto a sequestro.

La perquisizione, inevitabilmente per il 57enne, si è estesa anche alla sua abitazione dove, all’esito delle attività di ricerca i militari hanno rinvenuto su un ripiano della libreria della camera dal letto dell’uomo, occultata in un contenitore di plastica, altri 3 grammi di “marijuana amnesia”.