Picanello, nascondeva marijuana in cucina: arrestato un 58enne

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine

CATANIA – Droga a Catania: gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno arrestato un 58enne catanese per detenzione di marijuana ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato individuato nell’ambito delle ordinarie e periodiche attività di contrasto al traffico illecito di stupefacenti.

Il ritrovamento della droga a Catania

L’operazione si è conclusa con una perquisizione nell’abitazione del 58enne, situata nel quartiere di Picanello. Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto, appoggiata sopra il frigorifero in cucina, una pochette con 21 involucri di cellophane trasparenti. All’interno di questi involucri c’era della marijuana, per un peso complessivo di 113 grammi.

Gli agenti hanno trovato anche una macchina per sottovuoto e varie confezioni di bustine di cellophane, elementi che suggeriscono un’attività di preparazione e divisione della droga per la vendita al dettaglio.

Arresto e domiciliari in attesa di convalida

A seguito di quanto rinvenuto, il 58enne è stato arrestato. Dopo le formalità di rito e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente a quest’ultima, il GIP ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. Resta ferma, come per ogni indagato, la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.