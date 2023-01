Mattina di passione sulla A18: code interminabili per arrivare a San Gregorio

Automobilisti letteralmente prigionieri di un imbuto stradale.

CATANIA. Una coda di automobili lunga chilometri che da ben prima dell’imbocco per lo svincolo di Acireale arriva sino al casello di San Gregorio. Per gli automobilisti, una fila che costituisce una mattinata di passione trascorsa a muovendosi letteralmente a passo d’uomo.

Sono i lavori che, attualmente, riguardano la carreggiata ad avere creato una sorta di imbuto dal quale è impossibile venir fuori.



Sono numerosi i pendolari che, per ovvi motivi di lavoro, quotidianamente transitano per questo tratto trafficassimo di autostrada.