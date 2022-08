“Mi metto al servizio del mio territorio”

L’imprenditore ripostese Davide Vasta si candida al fianco di Cateno De Luca.

Da imprenditore mi scontro quotidianamente con i problemi che immobilizzano la Sicilia e non le permettono di competere ad armi pari con le altre regioni d’Italia. Ho deciso di mettere a disposizione le competenze acquisite, tutto quello che ho imparato in 20 anni di attività professionale, per apportare delle soluzioni concrete e scongiurare l’inarrestabile fuga dei nostri giovani da questa terra. Sono diventato papà da poco e vorrei che mio figlio non fosse costretto ad andare via”. Semplicità e concretezza. Si può riassumere con queste parole la visione politica di Davide Vasta, 41 anni, originario di Riposto ed affermato imprenditore nei settori della ristorazione collettiva, del turismo e dell’edilizia, oggi candidato all’Assemblea Regionale Siciliana e alla Camera dei deputati alle elezioni del 25 settembre.

Prende il via proprio dalla sua città la corsa, simbolicamente a bordo della Fiat Panda giallorossa, emblema della campagna elettorale, verso Sala d’Ercole di Palazzo dei Normanni a Palermo; il luogo dove tutto può cambiare se si lavora con impegno e dedizione.

“L’elettore ha la grande responsabilità di scegliere con coscienza e libertà i rappresentanti locali al parlamento siciliano. Andare a votare è il primo passo per iniziare a cambiare il volto della Sicilia”, ha detto Davide Vasta durante la presentazione. C’è entusiasmo e partecipazione tra i sostenitori, arrivati al Wal di Riposto per ascoltare le motivazioni della candidatura all’Ars e della scelta di sposare il progetto politico di Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Sicilia.

“Occorre agire al di fuori delle logiche di palazzo e lavorare al fianco dei siciliani su un programma a lungo termine che punti all’interesse collettivo e non al bene di pochi – ha proseguito Vasta – Cateno De Luca ha dimostrato nei comuni che ha amministrato cosa sia la ‘politica del fare’, portando dei reali benefici ai cittadini. Messina è un esempio di come una buona amministrazione possa risollevare una città indebitata e farla divenire la prima città d’Italia per capacità di spesa e di riprogrammazione di tutti i fondi extra bilancio. Si potrebbero anche citare la grande impresa della riqualificazione urbana della baraccopoli, l’ottenimento di 1,1 miliardi di euro per finanziare le opere pubbliche e il miglioramento della raccolta differenziata, passata dal 12 al 60%, numeri che hanno permesso alla città di Messina di diventare la prima città metropolitana siciliana nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti.”

La straordinaria partecipazione popolare registrata negli oltre 50 comuni visitati da Cateno De Luca, nel corso del tour di presentazione del progetto politico di Sicilia Vera, è sintomo di una forte volontà di cambiamento. “Stiamo riscontrando un enorme consenso popolare nei confronti di Cateno de Luca che ci fa ben sperare nella sua elezione come presidente della Regione Siciliana – ha evidenziato Davide Vasta – Quello che però tengo a ribadire è che il 25 settembre non si elegge solo il presidente della Regione ma anche i suoi deputati ed è importante che i cittadini eleggano dei rappresentanti che conoscano realmente il territorio e che abbiano le idee e la volontà per portare avanti le istanze che servono a migliorare la nostra regione”.

Un progetto politico che Davide Vasta condivide anche a livello nazionale, candidandosi alla Camera dei deputati. “Una doppia sfida ma anche un doppio impegno – ha spiegato l’imprenditore – Un percorso politico che segue un unico obiettivo: impegnarsi al massimo per sfruttare il potenziale enorme della Sicilia ed in particolare della provincia di Catania. Il turismo deve essere il motore trainante dell’economia e per questo occorre lavorare su servizi, infrastrutture, mobilità e sburocratizzazione. È necessario, inoltre, aiutare le imprese, attraverso la riduzione della pressione fiscale e le agevolazioni per spingere su innovazione e sostenibilità”.

Davide Vasta proseguirà il suo tour per incontrare i cittadini e raccogliere le istanze del territorio da trasformare in proposte fattive e atti amministrativi concreti.