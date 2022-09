Migranti, operazione di soccorso: 62 sbarchi a Catania

Il barcone trovato al largo di Siracusa aveva in totale 369 persone a bordo, coinvolti tre mezzi della Guardia costiera e di Frontex

1' DI LETTURA

CATANIA – Sessantadue persone sono sbarcate stamattina a Catania dalla nave Rio Arlanza, dell’agenzia europea Frontex, dopo un’operazione di soccorso e salvataggio avvenuta stanotte per un barcone con un totale di 369 migranti a bordo.

L’imbarcazione è stata soccorsa a 38 miglia a sud-est delle coste Siracusane da unità navali della Guardia costiera italiana e di Frontex. Le persone salvate sono state portate in porti diversi: 230 a Pozzallo (Ragusa), con nave De Grazia della Guardia costiera, 77 a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) con la motovedetta Cp 304, e 62 a Catania.

Le operazioni di soccorso, coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Catania, sono state molto complesse per le avverse condizioni meteo. Per fare fronte al mare forza 4-5, sono state fatte intervenire in appoggio anche tre navi mercantili che hanno fatto da ridosso artificiale per attenuare la violenza delle onde.