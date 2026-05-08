Catania, minacce con pistole e coltello: arrestati due minorenni

I due giovani sono accusati di rapina aggravata

CATANIA – Due minorenni sono stati arrestati dalla polizia di Stato a Catania con l’accusa di rapina aggravata dopo avere minacciato un gruppo di coetanei con delle armi. L’episodio è avvenuto nei pressi di corso dei Martiri, dove i due giovani sono stati notati dagli agenti della Digos impegnati in un’attività di controllo del territorio.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i minorenni si sarebbero avvicinati con atteggiamento minaccioso a un gruppo di ragazzi. Uno dei due avrebbe mostrato una pistola nascosta sotto la maglietta, mentre l’altro simulava di essere armato tenendo una mano in tasca.

Uno dei giovani minacciati avrebbe quindi consegnato 20 euro ai due aggressori. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, bloccando i sospettati con il supporto di una pattuglia delle Volanti. Durante i controlli sono state sequestrate due pistole prive del tappo rosso e un coltello a uncino.

I due minorenni sono stati accompagnati nel Centro di prima accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida.