Il monito di Renna: “Trattare con rispetto gli attivisti della Flotilla”

L'arcivescovo di Catania: ""Non ignorare il valore della testimonianza"

CATANIA – “L’azione messa in atto dagli equipaggi di Flotilla, ha un valore di testimonianza e di desiderio di prossimità che non possiamo ignorare. Credo che sia importante comprendere come questa azione venga percepita dalla popolazione che sta soffrendo per la guerra, palestinesi e parenti degli ostaggi di Hamas. Penso che stiano guardando a loro con speranza”.

A parlare è l’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna. “Spero che questa solidarietà – aggiunge – contribuisca a risvegliare le coscienze di chi è chiamato a decidere sulle sorti della guerra. E che gli attivisti siano trattati con rispetto”.