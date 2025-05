La partita e la caduta: chi è il giovane morto in mare a Ognina

Il 20enne ritrovato in acqua a piazza Nettuno

CATANIA – Giocava nel campetto di piazza Nettuno con un amico. Quando il pallone è finito in acqua si è sporto sulla scogliera per riprenderlo, ma è finito tra le onde e non ne è mai più riemerso.

Così è morto Antonio Simone Currò, 20 anni originario di Catania, annegato tra le acque di Ognina nel pomeriggio di sabato 17 maggio. Non è servita la chiamata d’emergenza con l’intervento della Guardia Costiera. All’arrivo della motovedetta Currò era già cadavere, è stato portato a terra e poi all’obitorio dell’ospedale Cannizzaro.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia, per dei rilievi e per chiarire la dinamica. Sull’accaduto indaga la procura di Catania.

