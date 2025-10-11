È morto l’imprenditore Ennio Virlinzi

Aveva novantuno anni. Fu anche presidente di Confindustria

CATANIA – È morto a Catania il Cavaliere del lavoro Ennio Virlinzi. L’imprenditore, che aveva 91 anni, era nato a Enna.

La notizia è confermata, in una nota, dalla presidente di Confindustria Catania, Maria Cristina Busi Ferruzzi. “La scomparsa di Ennio Virlinzi – afferma Maria Cristina Busi Ferruzzi – lascia un vuoto profondo nel mondo dell’impresa catanese. Cavaliere del lavoro e già presidente di Confindustria Catania, Virlinzi ha rappresentato una generazione di imprenditori capaci di costruire, innovare e rischiare con coraggio, sempre con uno sguardo aperto sul futuro.

Ha dato vita a un gruppo di imprese che hanno segnato lo sviluppo economico del territorio. Dalle Trafilerie Metallurgiche e le Costruzioni Minuterie Metalliche alla Ponteggi Tubolari, dalla Sicilmetano alla Evirfin, fino alla Grossfarma e alle società immobiliari Elpi e Nuove Iniziative Immobiliari.

Un percorso imprenditoriale – ricorda Maria Cristina Busi Ferruzzi – costruito con passione, intuito e una grande capacità di visione, sempre con l’idea che fare impresa significasse creare lavoro, innovazione e opportunità per il territorio.

Chi lo ha conosciuto ricorda un uomo di grande ironia e gentilezza, sempre capace di un sorriso e di una battuta intelligente, anche nei momenti più difficili. Un imprenditore dallo spirito aperto, che ha lasciato un’impronta profonda nella vita economica e sociale della città. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati accanto – conclude Maria Cristina Busi Ferruzzi – va l’abbraccio riconoscente di Confindustria Catania, che oggi saluta non solo un imprenditore di valore, ma una persona che ha saputo arricchire il nostro territorio con il suo esempio e il suo impegno”.