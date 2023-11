Catania, motociclista aggredisce un autista di bus per la precedenza

E' accaduto in via Aurora

CATANIA – Un motociclista che ha aggredito un autista dell’Amts di Catania. L’aggressione sarebbe avvenuta per un diverbio sulla precedenza in strada. L’aggressore è stato identificato e denunciato dalla polizia per lesioni personali, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Indaga la polizia

Sull’episodio hanno indagato agenti delle Volanti della Questura. L’episodio, secondo quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto ieri pomeriggio in via Aurora. Il motociclista avrebbe affiancato l’autobus, temporaneamente fermo, e, attraverso il finestrino aperto, prima avrebbe prima schiaffeggiato l’autista e poi colpito con un pugno il vetro retrovisore.

La vittima ha riportato delle ferite a un braccio destro causate dai frammenti dello specchio andato in frantumi ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco per le cure del caso.

