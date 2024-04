Catania, il Mpa sulle pedonalizzazioni: “No a iniziative estemporanee”

La coordinatrice Pina Alberghina

CATANIA – Sulla scorta del dibattito apertosi a proposito della pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia, riceviamo a pubblichiamo l’intervento della coordinatrice del Mpa, Pina Alberghina.

“La pedonalizzazione urbana – spiega – non può essere vista solo come una risposta ai problemi ambientali ma anche e soprattutto come un passo verso la creazione di città resilienti, vivibili e inclusive.

È innegabile che bisogna tutelare l’ambiente riducendo l’utilizzo di macchine e favorendo la locomozione sostenibile, è indubbio che la pedonalizzazione è una valida attrattiva per turisti e per quanti sono in cerca di spazi per passeggiare, ma questo percorso deve rientrare nel concetto di riqualificazione generale delle intere zone e non limitarsi a iniziative estemporanee”.

“Provvedimenti da discutere preventivamente”

Ed ancora: “Interloquire con l’amministrazione comunale non può e non deve voler dire che si “mettono i bastoni tra le ruote alla pedonalizzazione”, la valorizzazione delle aeree pedonali deve passare anche attraverso provvedimenti, discussi e adottati preventivamente, che favoriscano e non ostacolino il flusso del traffico, che investano su infrastrutture adeguate che coinvolgano residenti e commercianti delle aeree, che mirino ad un rilancio economico della zona, che prevedano un piano di sicurezza e controlli.

Non c’è almeno da parte del nostro movimento e per esso dei nostri consiglieri comunali, alcuna iniziativa volta a bloccare od ostacolare la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia ma solo la volontà di rendere questo percorso adeguato alle esigenze e preoccupazioni della comunità”.