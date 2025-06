Catania celebra Nando Greco: arriva il “Premio La Passione per il Teatro”

La serata a Palazzo Biscari

CATANIA – Mercoledì 11 giugno, Palazzo Biscari si accenderà per una serata di gala dedicata a Nando Greco, figura leggendaria e fondatore del Teatro Club di Catania. Un evento che promette di essere più di una semplice celebrazione: un vero e proprio “atto di resistenza culturale”, come lo definisce Paola Greco, figlia di Nando e ideatrice del premio, invitando a guardare avanti nel segno della passione per il teatro.

La serata, con inizio alle ore 19, vedrà l’assegnazione del prestigioso “Premio Nando Greco – La Passione per il Teatro” a Federico Grassi, attore e regista di risonanza nazionale. Grassi, che ha lavorato con maestri del calibro di Gassman, Strehler e Fo, è stato scelto per il suo profondo legame e la sua conoscenza dell’universo umano e artistico di Nando Greco. A condurre l’evento sarà Antonella Insabella, voce vivace e curiosa della scena culturale siciliana.

“Pagina 100”: un secolo di visione e coraggio

La serata si aprirà con il talk “Pagina 100”, una tavola rotonda emotiva che ripercorrerà un secolo di visione, coraggio e bellezza. Amici, artisti e compagni di viaggio di Nando Greco interverranno tra memorie teatrali e aneddoti personali e professionali del regista che ha trasformato il volto del teatro d’avanguardia a Catania.

L’incontro sarà scandito da proiezioni video dagli archivi del Teatro Club, momenti musicali evocativi e letture significative, pensate per accompagnare l’emozione e richiamare lo spirito di una stagione teatrale irripetibile. Alle 20:30, il pubblico sarà testimone della cerimonia di premiazione, seguita da un brindisi corale “per la forza del teatro”, che chiuderà simbolicamente la serata alle 21.

Un premio simbolo di un’eredità viva

“Il Premio Nando Greco è fortemente simbolico, dedicato alla memoria di un animatore culturale d’eccellenza, un appassionato che ha fatto appassionare anche la città,” ha dichiarato Paola Greco. “Il riconoscimento a Federico Grassi non è solo il tributo a una carriera d’eccellenza, ma il segno di un legame profondo: Grassi ha conosciuto personalmente mio padre condividendone idee, linguaggi e luoghi. Il suo percorso è quello di un artista che ha saputo raccogliere un’eredità viva, trasformandola in ricerca e azione scenica.”

La statuetta originale del Premio, firmata dal maestro Antonio Santacroce, è una scultura rappresentativa che fonde arte visiva e memoria teatrale, pensata per essere un vessillo di una passione che unisce generazioni.

Durante l’evento verranno consegnate anche tre targhe d’onore: una a Gianni Salvo, regista e direttore artistico catanese, per il suo percorso coerente e tenace alla guida del Piccolo Teatro di Catania; un’altra al “Testimone di platea“, un simbolico riconoscimento allo spettatore che ha dimostrato costanza e longevità come storico abbonato del Teatro Stabile di Catania, incarnando l’impegno silenzioso ma indispensabile del pubblico; e infine una al giovane regista Nicola Alberto Orofino per la sua indiscutibile passione e professionalità, il suo attento lavoro con gli attori e la sua visione contemporanea del teatro.

“La serata dell’11 giugno è più di una celebrazione: è un atto di resistenza culturale – ha concluso Paola Greco – un invito a guardare avanti, a credere ancora che il teatro possa cambiare il mondo, una platea alla volta. Mio padre era un uomo che ardeva di passione per il teatro. Questo Premio porta il suo nome e il suo spirito: la sua ostinazione dolce, la sua curiosità, la sua capacità di vedere lontano, la sua fiducia nei giovani, la sua sete di verità. Forse ci sorriderà da una poltrona in penombra, fiero e silenzioso come sapeva essere, mentre il suo sogno continua a camminare sulle gambe degli altri.”

La serata è resa possibile grazie al contributo generoso e appassionato della cosiddetta “Famiglia del Teatro”, un insieme di artisti, giornalisti, professionisti e sostenitori che, in modo volontario e corale, continuano a nutrire la visione nata dal Teatro Club. Fondato nel 1965, il Teatro Club è stato il primo laboratorio permanente di teatro d’avanguardia a Catania, ospitando figure di rilievo nazionale e internazionale e rimanendo un faro per chi cercava libertà espressiva e verità scenica fino al 2008.