Cosa fare a Catania per Natale? Idee per trascorrere le feste in città

CATANIA – Ritorna il periodo delle festività e con esso il tempo di condivisione: cosa fare a Catania per Natale? Chiusi gli uffici, le scuole e gli asili, ecco qualche proposta per impiegare grandi e piccini in città.

Christmas town: la città del Natale a Catania

Da oggi fino al 30 dicembre il centro fieristico Le Ciminiere di Catania ospiterà il primo straordinario parco tematico del sud Italia, dove vivere la magia del Natale con meravigliose attrazioni ed esclusiva ruota panoramica. Partecipare all’evento sarà come immergersi nel villaggio di Babbo Natale dove incontrare simpatici elfi alla sua corte, entrare nella sua casa e osservare lo studio da cui pianifica lo straordinario viaggio intorno al mondo nella notte più lunga dell’anno. Si potrà visitare la stalla delle renne parlanti e cantare insieme a loro o passeggiare per le vie del villaggio immersi tra milioni di luci brillanti alla scoperta del racconto della stella di Betlemme che si tiene all’interno del planetario .

Tra le attività si potrà anche assistere a spettacoli di giocoleria, magia e mangia fuoco o partecipare alle straordinarie parate che hanno luogo ogni giorno con la banda degli schiaccianoce, e dei tanti altri protagonisti del mondo delle favole. Fare acquisti natalizi nei mercatini tra scintillanti oggetti e idee regalo per Natale o prendere visione della rassegna natalizia proposta dal Cinema di Natale. I bambini potranno divertirsi nelle varie giostre e insieme agli adulti potranno pattinare nella bellissima pista di ghiaccio magari dopo aver gustato una buona tazza di cioccolata calda o alcune tra le innumerevoli leccornie a tema natalizio.

Pop up Market: Fiera del Natale 2023

Pop Up Market Sicily, evento itinerante che unisce tradizione e innovazione, basandosi su una costante mirata ad incentivare l’artigianato locale di elevata qualità, con un’attenzione particolare al second hand, al riciclo creativo e al vintage in rispetto del principio delle “Tre R” (riduci- riusa- ricicla) in cui risiede la chiave del format. Quest’anno ritornare in auge con un’edizione dedicata al Natale.

Sabato 16 dicembre dalle 11:00 all’1:30 e domenica 17 dicembre dalle 10:00 a 23:00 al Nü Doganae ingresso gratuito per accedere a mercatini, kids area con laboratori e giochi dedicati ai bambini, arte, musica dal vivo ed infine la zona food con tante degustazioni accompagnate dall’immancabile Pop Up Bar!

Magico Natale a Palazzo Biscari

Dal 17 al 19 dicembre a Palazzo Biscari, nel cuore della città, si svolgerà l’evento “Magico Natale” in una delle location barocche più importanti ed eleganti di Catania.

Protagonisti della manifestazione sono nuovamente le eccellenze dell’artigianato siciliano che, per l’occasione, esporranno i propri manufatti e prodotti tipici (come presepi in cartapesta, stampe ecologiche, bijoux in resina, ricami preziosi e molto altro ancora) in uno scenario suggestivo.

Sarà quindi un’occasione dedicata agli acquisti in prossimità del Natale, per completare il fatidico giro di pensierini che ogni anno, fino all’ultimo, ci impegna alla ricerca dell’idea perfetta.

Non mancheranno momenti dedicati alla cultura: lunedì 18 alle 18:30 ci sarà la presentazione del libro

“La casa del carrubo” di Barbara Bellomo e martedì 19 alle 17:30 sarà presentato il libro “Piccole cose connesse al peccato!” di Lorena Spampinato.

Natale per le vie di Catania

Oltre le famose bancarelle del Christmas Market, già inaugurato lo scorso 24 novembre e visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 21 nel lato sud di Piazza Università fino al 29 dicembre, per la prima volta in assoluto anche Piazza Mazzini sarà protagonista del Natale 2023 in città.

Dalla passione e la collaborazione di due associazioni, le Pulci di Città e I Viandanti, nasce il progetto di valorizzazione dell’area sulla scia della pedonalizzazione della zona, fortemente voluta dall’amministrazione locale nei scorsi mesi.

Da oggi fino al 29 dicembre 2023 un denso calendario di appuntamenti tra luminarie mozzafiato e stand colorati che animeranno l’area pedonale per tutto il periodo di festività.

Natale in pista: la discoteca il 25 dicembre

Burn your calories, non soltanto eventi per i più piccini. Per i giovani catanesi l’opportunità di sfuggire alle solite cene con i parenti viene servita su piatto d’argento al Cinema Paradiso (per restare in tema).

Aitho Entertainment, collettivo con base a Catania fondato nel 2018 allo scopo di eliminare il gap che divide l’arte e le forme creative dal clubbing e dalla musica non soltanto classica o jazz, ritorna presentando la festa natalizia più iconica della città: Bellifreschi anche a Natale!

Line up d’eccezione con dj Just Kiddin’, Fobys, Alberto Costa ed Andrea Normanno che vi faranno danzare fino alle prime luci del mattino.

Natale è sinonimo anche di cinema

Se non bastasse, ecco un’alternativa al chiuso per le “fredde” giornate di dicembre a Catania.

Il mese, infatti, offre un palinsesto variegato che abbraccia proposte internazionali come il ritorno di Woody Allen o lo splendido remake di Wonka tra cui spicca inevitabilmente l’uscita del film “Santocielo“, programmata per il 14 dicembre, per la presenza degli amatissimi conterranei Ficarra e Picone.

