Catania, Natale tra spettacoli, concerti e performance nelle chiese

Il cartellone ha avuto inizio nel weekend dell’Immacolata

CATANIA – Spettacoli e proiezioni audiovisive nei teatri, performance multimediali, concerti e rappresentazioni nelle chiese, cori fiabe e christmas fantasy nelle piazze: entra nel vivo il programma del Natale a Catania 2025 promosso dall’amministrazione Trantino.

Dopo l’avvio del cartellone nel weekend dell’Immacolata, dunque, con migliaia di partecipanti tra mercatini e luminarie, il programma continua. Il 10 dicembre in programma due eventi della rassegna Palcoscenico Catania.

Il progetto “Traiettorie”

In particolare, in sostanza, nell’ambito del progetto Traiettorie, al teatro Metropolitan è prevista alle 10.30 la presentazione di un cortometraggio tematico di Antonio Parrinello. Alle 19 è in calendario, a cura dell’associazione Neon, lo spettacolo teatrale “Il volo degli storni”. In programmazione al metropolitan anche l’11 dicembre alle 10 e alle 19, iniziative a pagamento.

Molto ricco il cartellone di appuntamenti gratuiti del 13 dicembre. Piazza Duomo alle 20.30 fa da cornice a “Natale tra cori e fiabe”, a cura dell’associazione Rebetiko; la chiesa Santa Maria di Gesù alle 20.30 propone “Scrooge o Lo Spirito del Natale Fantasma”, spettacolo teatrale liberamente ispirato a “Il Canto di Natale” di Charles Dickens”, a cura dell’associazione culturale “Il Teatro Fantasma”.

Le sacre armonie a Librino

Alle 19.30 la chiesa parrocchiale della Risurrezione del Signore a Librino presenta, nell’ambito di Palcoscenico Catania, “Sacre Armonie: da Bach alla Nuvena”, concerto dell’orchestra della Camerata strumentale siciliana, coro della Camerata polifonica siciliana.

Per la rassegna Palcoscenico Catania, Tinni Tinni Arts Club alle 21 punta i riflettori su “Resonet”, performance multimediale con sonorizzazione dal vivo di immagini sulle tradizioni del Natale in Sicilia, progetto “Tradizionario. Le radici dell’arte” dell’associazione di promozione sociale AreaSud.

Gli eventi del 14 dicembre

Il 14 dicembre sono quattro gli appuntamenti in calendario. La Badia S. Agata alle 17,30 accoglie il Magnificat di A. Vivaldi e le musiche per il Santo Natale a cura dell’associazione culturale Bequadro. In piazza Stesicoro alle 18 è tempo di Christmas Fantasy, a cura di società EuroArt production.

La chiesa Santa Croce, nel Villaggio Sant’Agata, propone alle 18 “A bona nova – La novena siciliana tra musica, poesia e tradizione”, a cura dell’associazione statale 114.

Alle 19, la chiesa Santa Maria dell’Aiuto per Palcoscenico Catania ospita “Resonet”, la performance multimediale sulle tradizioni del Natale del progetto “Tradizionario. Le radici dell’arte”.