Ndrangheta, maxi blitz dei carabinieri del Ros con 108 arresti, anche a Catania NOMI

L'operazione Eureka ha colpito le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo

REGGIO CALABRIA – I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone – 85 in carcere – in esecuzione di quattro ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip su richiesta della Dda reggina.

Gli indagati sono accusati a vario titolo d’associazione mafiosa; concorso esterno e traffico internazionale di droga con l’aggravante di transnazionalità e di ingente quantità; traffico di armi, anche da guerra; riciclaggio; favoreggiamento; trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena.

L’operazione, denominata ‘Eureka’, ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo Coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Giuseppe Lombardo e dai pm Diego Capece Minutolo e Giovanni Calamita, l’operazione è

scattata non solo in provincia di Reggio.

Il blitz, infatti, ha visto impegnati i carabinieri pure nelle zone di Catanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Catania, Savona, Bologna, Vicenza, L’Aquila, Ancona, Roma e Cagliari. A firmare le ordinanze sono stati i gip Karin Catalano, Claudio Treglia, Vincenzo Quaranta e Valerio Trovato.

I NOMI

In carcere

Lucio Aquino, classe 1962, Torano Castello

Massimo Ballone, classe 1961, Pescara

Nicodemo Nicola Belcastro, classe 1980, Genova

Antonio Callipari, classe 1993, Locri

Nicolino Catananti, classe 1977, Gioia Tauro

Carmelo Condoluci, classe 1990, Cinquefrondi

Maurizio Costanzo, classe 1973, Locri

Sebastian Costanzo, classe 1994 Locri

Carmelo Distefano, classe 1970, Catania

Giuseppe Ficara, classe 1982, Locri

Vincenzo Galatà, classe 1997, Serra San Bruno

Benjamino Galluzzo, classe 1975, Monaco di Baviera

Antonio Giampaolo, classe 1994, Locri

Giuseppe Giampaolo, classe 2000, Locri

Sebastiano Giampaolo, classe 1964, San Luca

Sebastiano Giampaolo, classe 1984, Locri

Bruno Giorgi, classe 1967 San Luca

Domenico Giorgi, classe 1987, Locri

Francesco Giorgi, classe 1997, Melito Porto Salvo

Giuseppe Giorgi, classe 1990, Locri

Salvatore Giorgi, classe 1974, Locri

Sebastiano Giorgi, classe 2001 Melito Porto Salvo

Vincenzo Giorgi, classe 1985 Locri

Giuseppe Grillo, classe 1974 Locri

Indrit Kolgjokaj, classe 1990 Albania

Domenico Iannaci, classe 1977, Gioia Tauro

Vincenzo Larosa, classe 1972, Taurianova

Valerio Leandro, classe 1992, Serra San Bruno

Filippo Leuzzi, classe 1974, Delianuova

Antonio Mammoliti, classe 1987, Locri

Domenico Mammoliti, classe 1968, Locri

Francesco Mammoliti, classe 1973, Locri

Giuseppe Mammoliti, classe 1971, San Luca

Antonio Maria, classe 1993, Siderno

Antonio Minichino, classe 1988, Napoli

Michele Murdaca, classe 1980, Licri

Francesco Nesci, classe 2001, Soriano Calabro

Giovanni Nesci, classe 1997, Soriano Calabro

Antonio Nirta, classe 1968, Locri

Giuseppe Nirta, classe 1973, Genk

Marcello Nirta, classe 1966, Genk

Stefano Nirta, classe 1978, Locri

Donato Oliviero, classe 1988, Genk

Giuseppe Gaetano Ortuso, classe 1987, Palmi

Antonio Fausto Palumbo, classe 1964, Montebello Ionico

Vincenzo Pasquino, classe 1990, Torino

Sebastiano Pelle, classe 1991, Locri

Cosimo Pellicano, classe 1990, Reggio Calabria

Giuseppe Carmelo Pellicano, classe 1989 Reggio Calabria

Paolo Pellicano, classe 1998 Reggio Calabria

Rocco Perre, classe 1989 Locri

Francesco Perri, classe 1988 Locri

Ivano Piperissa, classe 1976 Catanzaro

Domenico Pizzata, classe 192001 Locri

Vincenzo Porfida, classe 1989 Palmi

Chiara Procopio, classe 1999 Soverato

Antonio Reitano, classe 1981 Gioia Tauro

Antonio Romeo, classe 1970 Locri

Antonio Romeo, classe 1979 Locri

Domenico Romeo, classe 1991 Locri

Domenico Romeo, classe 1998 Monaco di Baviera

Sebastiano Romeo, classe 1977 Locri

Sebastiano Romeo, classe 1997, Locri

Sebastiano Romeo, classe 1997, Locri

Daniele Ruggeri, classe 1988 Roma

Rocco Rugnetta, classe 1983 Oppido Mamertina

Santo Scipione, classe 1976 Locri

Nicolino Maria Spanò, classe 1968, Isca sullo Ionio

Francesco Strangio, classe 1966, Melito

Francesco Strangio, classe 1985, Locri

Francesco Strangio, classe 1992, Locri

Giuseppe Strangio, classe 1979, Locri

Sebastiano Strangio, classe 1994, Siderno

Sebastiano Strangio, classe 1970, Melito

Sebastiano Strangio, classe 1975, Locri

Gregorio Tassone, classe 1992, Serra San Bruno

Sebastiano Junior Utano, classe, 1979 Melito

Giuseppe Versaci, classe 1978, Torino

Ai domiciliari

Michele Di Piano, classe 1964, Casalbuono

Bruno Galatà, classe 1998, Serra San Bruno

Teresa Maria, classe 1990, Locri

Sara Nirta, classe 1999, Locri

Giuseppe Scidone, classe 1959, Palmi

Francesco Signati, classe 1956, Bianco

Angela Strangio, classe 1980, Locri

Aurelia Strangio, classe 1975, Locri