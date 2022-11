Catania, inaugurato il nuovo negozio di Leroy Merlin

Si tratta del quarto punto vendita in Sicilia: materie prime e maestranze per la costruzione sono state scelte a un raggio massimo di 20 chilometri.

CATANIA – Leroy Merlin ha inaugurato a Catania Fontanarossa un nuovo punto vendita in Sicilia, il 51esimo in Italia, il quarto nell’isola. Con questo store che ha sede in Strada Comunale Passo Cavaliere. Il nuovo store è un punto di partenza per una nuova generazione di negozi progettati in un’ottica di sostenibilità a 360 gradi, soprattutto ambientale con la scelta delle materie prime e delle maestranze ricercate in un raggio massimo di 20 chilometri, l’installazione di impianti di ultima generazione per la climatizzazione e l’illuminazione del negozio, in aggiunta a 2325 metri quadrati di pannelli fotovoltaici installati e 295 metri quadrati di lucernari per consentire una illuminazione naturale.

Il punto vendita genera ricadute positive sul territorio: saranno oltre 167 i collaboratori impiegati nel negozio a cui si aggiunge la rete di 40 artigiani locali. Si sviluppa su una superficie coperta di 11.800 mq, di cui 10.000 dedicati alla vendita, 2.300 alla logistica e ricevimento merci, 2.500 allo stoccaggio e con oltre 650 parcheggi.

“Con l’apertura del secondo store a Catania in zona Fontanarossa, – dichiara Alberto Cancemi, Ceo di Leroy Merlin Italia – abbiamo posto un ulteriore tassello della nostra strategia aziendale che prevede, in Italia, il rafforzamento di una presenza capillare attraverso l’integrazione di negozi fisici, che offrono al cliente servizi e consulenza sempre più specializzati e integrati con il territorio, con il mondo digitale di Leroy Merlin, in un’ottica di omnicanalità per poter anticipare e rispondere, sempre di più, ad ogni domanda ed esigenza dei nostri clienti. Il tutto all’insegna di una sostenibilità a tutto tondo che crei un impatto umano, sociale, economico e ambientale sempre più positivo“.