Catania, nella “malamovida” spacciatori e posteggiatori abusivi

I carabinieri arrestano uno spacciatore 20enne

CATANIA – Uno spacciatore arrestato dai carabinieri in piazza Federico di Svevia, poi una raffica di controlli e una nuova puntata dell’attività di contrasto contro i posteggiatori abusivi. L’arrestato è un 20enne, che era a bordo di un grosso suv in possesso di oltre 110 grammi di marijuana e 30 di hashish. I carabinieri lo hanno tradotto poi agli arresti domiciliari.

In generale è stato ancora un sabato sera all’insegna dei controlli nelle zone della Movida per polizia, carabinieri, finanzieri e vigili urbani. E sarà così pure oggi, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza Pubblica.

I dispositivi sono stati realizzati nell’area di piazza Bellini e nelle zone limitrofe dagli agenti della Questura, da militari della Guardia di Finanza e da pattuglie della Polizia Locale, con il supporto operativo di operatori della Polizia Scientifica e di unità di rinforzo del X Reparto Mobile, coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato. In piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato militari dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.

I posteggiatori abusivi: scattano le multe

Attorno a piazza Bellini, Polizia e Finanza ha evitato l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali soprattutto di motocicli, ma anche vigilato sulle condotte dei clienti dei locali. In questi servizi sono state identificate 66 persone di cui 9 con precedenti, controllati 27 veicoli e contestate 7 infrazioni al codice della strada.

Quattro posteggiatori abusivi sono stati sanzionati. Sono un 31enne, di origini gelesi; un 21enne, pregiudicato catanese; un 52enne, pregiudicato, che aveva pure il divieto d’accesso alle aree urbane; e un pregiudicato 66enne, di origini nissene. A quest’ultimo era stata inibita la frequentazione della via in cui esercitava illecitamente la propria attività.

Nelle aree di San Cristoforo, Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia, Via Vittorio Emanuele i militari dell’Arma hanno contrastato il traffico di droga, controllato 23 persone e rilevate oltre 12 infrazioni Sono stati effettuati 5 controlli con l’etilometro ed è giunto, come detto, un arresto.