Catania, operazione ad alto impatto: arresti, denunce e sequestri

Il VIDEO. Impegnati 110 uomini tra Picanello e San Cristoforo

CATANIA – Operazioni interforze straordinarie di controllo del territorio, con l’impiego di 110 unità, nella forma ad ‘alto Impatto’, sono state eseguite la notte scorsa nei rioni San Cristoforo e Picanello di dopo le decisioni assunte in sede del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura.

I controlli nel quartiere San Cristoforo sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato, della Polizia Locale e del Corpo Forestale. Sono state arrestate tre persone per spaccio di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati 181 grammi di crack e sei di cocaina. Sono state controllate 432 persone controllate, 87 delle quali ‘positive’, 206 autovetture e otto motoveicoli, comminati 41 verbali per violazioni al codice della strada ed eseguiti nove sequestri e quattro fermi amministrativi.

Sono state denunciate tre persone ed eseguite quattro perquisizioni personali, con il sequestro di un coltello.

Controllati sette esercizi commerciali e comminate sanzioni per complessivi 5.550 euro. I controlli nel quartiere Picanello sono stati eseguiti congiuntamente da Carabinieri e Guardia di Finanza. Militari dell’Arma hanno controllato 30 persone e 18 veicoli e comminate otto contravvenzioni e sanzioni amministrative per complessivi 12.797 euro.

Sono state eseguite quattro perquisizioni, di cui una con esito ‘positivo’. Militari della Guardia di finanza hanno controllato 18 autovetture e otto moto, 52 persone (4 ‘positive’) e segnalate due hanno Inoltre ha controllato una sala scommesse ed elevato due verbali di contravvenzioni al Codice della strada