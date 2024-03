Catania-Padova, scontri: altri tre arresti in flagranza differita

Sale a otto il numero degli ultras etnei fermati

CATANIA – Altri tre ultras catanesi sono stati tratti in arresto per flagranza differita nell’ambito degli accertamenti dopo gli scontri di ieri sera allo stadio Euganeo per la partita Padova- Catania. Gli arrestati salgono così a otto. Si tratta di un 34enne, che è stato rintracciato nel capoluogo etneo, e di un 40enne, fermato dalla Digos della Questura di Venezia; entrambi hanno a carico precedenti di polizia per reati specifici da stadio.

L’ottavo tifoso, 42enne con precedenti specifici per reati da stadio, rissa, resistenza e lesioni, coinvolto nei fatti avvenuti allo stadio Euganeo ieri sera durante la partita Padova- catanese . Lo si apprende da fonti della Questura.

Sono intanto stati convalidati nel pomeriggio di oggi gli arresti di tre tifosi etnei arrestati subito dopo gli incidenti a Padova. Nei loro confronti il ​​Gip ha disposto il divieto di accedere allo stadio per un anno.