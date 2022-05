Università, accordo Catania-Ens Parigi per scambio studi

Allievi della Scuola superiore di Catania potranno svolgere soggiorni studio e ricerca al’École normale supérieure

Catania – Allievi della Scuola superiore di Catania potranno svolgere soggiorni studio e ricerca, da due a undici mesi, nell’Ecole normale superieure di Parigi, la scuola di eccellenza per la formazione delle classi dirigenti transalpine e per la ricerca scientifica fondata nell’epoca napoleonica, da cui poi nacque per filiazione la Scuola Normale di Pisa. Allievi parigini potranno svolgere un soggiorno con le medesime caratteristiche nella struttura di Villa San Saverio, scuola di eccellenza dell’Università di Catania.

E’ quanto prevede un accordo di cooperazione firmato dal rettore Francesco Priolo e dal direttore delle Relazioni internazionali della Ens Cedric Guillerme, che si estende anche ai docenti e al personale di entrambe le istituzioni. L’Ecole parigina fa parte delle cosiddette grandes ecoles francesi, sotto la tutela del ministero dell’educazione nazionale. Tra i suoi ex alunni compaiono 14 premi Nobel, di cui 8 per la fisica, 12 medaglie Fields, nonche’ piu’ di meta’ dei destinatari della medaglia d’oro del Cnrs (il Cnr francese).