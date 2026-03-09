Pari casalingo per i rossoazzurri

CATANIA – Deludente pareggio senza reti tra Catania e Casertana con i rossazzurri che restano imbrigliati nella ragnatela avversaria senza mai rendersi veramente pericolosi.

Catania-Casertana 0-0

Uno 0-0 che sancisce, una volta di più, il momentaccio della squadra allenata da Toscano dalla quale era lecito aspettarsi una prova d’orgoglio dopo la batosta subita a Benevento che ha, di fatto, chiuso i giochi per la promozione diretta. Malgrado la buona volontà, i tanti cambi effettuati a partita in corso, il Catania ha mostrato i soliti limiti in fase offensiva malgrado l’impiego dall’inizio di Caturano, l’iniziale verve di D’Ausilio e i tentativi sterili di Bruzzaniti.

Unici sussulti la traversa colpita in giravolta da Allegretto nel primo tempo e la botta di Miceli respinta da De Lucia in tuffo nella ripresa. La Casertana ha controllato senza problemi gli avversari, portando a casa un meritato pareggio. Tanto nervosismo nel finale per una squadra, il Catania, in piena crisi e mugugni all’indirizzo del tecnico Toscano e di una squadra che sembre imbambolata!

Tabellino

CATANIA – CASERTANA 0-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Miceli, Allegretto (dal 20°s.t. Celli), Casasola (dal 34°s.t. Raimo), Corbari (dal 20°s.t. Jimenez), Di Tacchio (k), Donnarumma (dal 41°s.t. Ponsi), D’Ausilio, Bruzzaniti (dal 20°s.t. Lunetta), Caturano.

A disposizione: Bethers, Coco, Pieraccini, Doni, Cargnelutti, Di Noia.

Allenatore: Mimmo Toscano.

CASERTANA(3-5-2) – De Lucia, Heinz (dal 32°s.t. Viscardi), Kontek, Martino, Oukhadda, Proia (k) (dal 32°s.t. Saco), Toscano, Girelli, Liotti (dall’11°s.t. Bacchetti), Butic (dal 37°s.t. Vano), Casarotto (dal 37°s.t. Vano).

A disposizione: Vilardi, Merolla, Arzillo, Leone, De Liguori, Galletta,.

Allenatore: Federico Coppitelli.

Arbitro: Alessandro Silvestri di Roma 1.

Assistenti: Daniel Cadirola (Milano) e Roberto Meraviglia (Pistoia).

Quarto ufficiale: Alfredo Iannello (Messina).

Operatore FVS: Giuseppe Minutoli (Messina)

Squalificati: Quaini (CT); Kallon, Llano, Pezzella (CE).

Indisponibili: Aloi, Di Gennaro, Cicerelli, Forte, Rolfini (CT)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

5° primo angolo per il Catania dopo un’azione insistita di Bruzzaniti; batte Donnarumma e da centro Allegretto con un tiro teso centra in pieno la traversa;

23° Casarotto si ritrova a tu per tu con Dini che salva la sua porta grazie a una parata con i piedi;

34° punizione per il Catania: batte Bruzzaniti ma la palla va direttamente tra le braccia di De Lucia;

39° dopo una bella triangolazione, Girelli da poco fuori l’area di rigore tira alto sulla traversa;

41° Casasola a pochi metri dalla porta tira a botta sicura ma De Lucia si oppone con i pugni mettendo la palla in corner;

43° ancora corner e ancora Casasola colpisce di testa ma debole e centrale per la facile parata di De Lucia;

45°concesso 1 minuto di recupero dove non succede più nulla.

Secondo tempo (0-0)

4° ammonito Martino per fallo su Di Tacchio;

8° Caturano, a pochi passi dal portiere, non riesce a deviare in rete;

11° su calcio di punizione di Bruzzaniti… Caturano svetta in area tra un nugolo di avversari ma non riesce a deviare la palla in porta;

11° nella Casertana, Liotti lascia il posto a Bacchetti;

15° tiro di Ierardi da lunga distanza con parata in due tempi di De Lucia;

19 nel Catana, Jimenez, Celli e Lunetta subentrano a Corbari, Allegretto Bruzzaniti;

22° girata di Miceli e gran risposta in tuffo di De Lucia che salva la sua porta;

25° nella Casertana, Viscardi e Saco subentrano ad Heinz e Proia;

34° nel Catania, l’infortunato Casasola lascia il posto a Raimo;

36° nella Casertana, Bentivegna e Vano subentrano a Casarotto e Butic;

41° nel Catania, Ponsi rileva Donnarumma;

45° concessi 6 minuti di recupero;

55° finisce 0-0!

[Foto Catania Fc]