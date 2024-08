Catania a passo lento: col Pineto finisce a reti bianche

È 0-0 contro la formazione del Girone B di Serie C

CATANIA – Rossoazzurri in campo al “Degli Ulivi-Boccacci”, oggi, per il terzo allenamento congiunto del pre-campionato. Il test con il Pineto, compagine ai nastri di partenza nel girone B del campionato Serie C NOW 2024/2025, si è concluso senza reti al termine dei 70 minuti di gioco, suddivisi in tempi da 30’ e 40’; l’occasione più nitida al 9’ della ripresa, con la traversa colpita di testa da Popovic sulla punizione laterale battuta da Anastasio.

Il Tabellino

Catania-Pineto 0-0

Catania (3-4-2-1): 12 Bethers (10’st 1 Tirelli); 2 Ierardi, 14 Di Gennaro (10’st 3 Quaini, 20’st 6 Monaco), 6 Monaco (10’st 23 Rapisarda); 8 Bouah (10’st 19 Peralta), 5 Sturaro (K) (10’st 17 Zammarini), 7 Di Tacchio, 4 Anastasio; 26 Chiricó (10’st 25 De Luca), 9 Carpani; 10 Popovic. A disposizione: 11 Zanellato. Allenatore: Toscano.

Pineto (3-4-3): 22 Tonti (1’st 12 Marone); 2 Villa (20’st 23 Dutu), 6 Marafini (1’st 13 Della Quercia), 5 Ingrosso (16’st 14 Foglia); 7 Hadziosmanovic (1’st 15 Baggi), 4 Lombardi (16’st 18 Pellegrino), 8 Amadio (K) (1’st 17 Nebuloso), 3 Borsoi (13’st 16 Giuliodori); 10 Del Sole (1’st 21 Giovannini, 29’st 24 Volpicelli), 9 Fabrizi (1’st 19 Gambale), 11 Bruzzaniti (1’st 20 Chakir). A disposizione: 1 Pomante. Allenatore: Cudini.

Ammonito: Lombardi (P)

[Foto Catania Fc]