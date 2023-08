Catania, cresce la reputazione internazionale del club etneo

Incontro con Djorkaeff, Cahiil e Boateng

CATANIA – Il Presidente del Catania Rosario Pelligra e Mark Bresciano hanno assistito al match Australia-Danimarca, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile e vinto dalle atlete oceaniche per 2-0.

Con loro, tre ex calciatori protagonisti in ambito internazionale: Youri Djorkaeff, Tim Cahill e Kevin Prince Boateng, che ha espresso sinceri apprezzamenti per il percorso societario e sportivo del club, assicurando la sua presenza in occasione di una gara dei rossazzurri al “Massimino” nel corso della stagione.

Nell’occasione, evidenziando grande attenzione per un movimento in continua crescita, il Presidente ha dialogato con Sarai Bareman, Chief Women’s Football Officer per la FIFA, e con Ornella Desirée Bellia, avvocato catanese e Director of Professional Football Relations and Development per la stessa federazione mondiale.

Fonte foto: sito ufficiale CataniaFC