Catania, piano Caivano: Mantovano a Palazzo degli elefanti

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio: "Servono alternative allo spaccio"

CATANIA – “L’obiettivo è, partendo con questo intervento, di coinvolgere i ministri interessati ed è immaginabile che, ciascuno per la propria parte, ci saranno altri interventi, in pieno accordo e recependo le proposte del Comune e della Regione per ulteriori riqualificazioni. Stiamo soltanto al primo capitolo e poi contiamo di scriverne insieme molti altri”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, in conferenza stampa nel Municipio di Catania dopo una riunione, col sindaco Enrico Trantino e il commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, sul Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta danno sociale, il cosiddetto decreto Caivano, nel quale è inserito il quartiere San Cristoforo del capoluogo etneo.

Occorre, ha sottolineato Mantovano, “creare alternative a piazze di spaccio con luoghi positivi dove lo sport, la cultura e la ricreazione costituiscono offerte che danno le Istituzioni rispetto alle capacità coattive delle organizzazioni criminali”.

“È una partita importante – ha osservato il sottosegretario – che si gioca a tutto campo e che presuppone la continuità del lavoro delle forze di polizia, ma che va oltre, declinando un intervento a tutto tondo per il quale il territorio, e soprattutto il concorso della popolazione è essenziale”.

Perché, ha spiegato Mantovano, “è difficile ottenere il consenso soltanto con il contrasto, quello che le mafie spesso hanno a livello sociale con prodotti malsani e criminali”, e quindi, ha concluso, “va sostituito con un consenso che si basa sulla concretezza delle strutture e di chi le animerà, così come è avvenuto a Caivano con modelli positivi”.

Il sottosegretario Mantovano e il commissario Ciciliano parteciperanno tra qualche ora a un’analoga riunione nella chiesa di San Paolo Apostolo a Palermo, dove l’intervento riguarda il rione Borgo nuovo.