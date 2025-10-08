Servizi idrici Catania, Pichetto Fratin: “Ancora non pubblicate le tariffe”

Il ministro è intervenuto al question time della Camera

CATANIA – “La governance del territorio corrispondente alla provincia di Catania risulta attualmente dotata una fase di consolidamento, a seguito del subentro dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania in qualità istituzionale di Ente di Governo, avvenuto nel 2017″. Lo ha detto il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin nel corso del question time alla Camera.

“Il primo intervento – ha detto – è consistito nel censimento delle gestioni esistenti e nella ricostruzione dell’assetto organizzativo del servizio, con la proposta di convenzioni transitorie necessarie sia ad avviare la regolazione, sia a favorire percorsi di aggregazione è tuttora in corso il processo di sottoentro dei Servizi Idrici Etnei alle gestioni in merito alle tariffa applicata, è necessaria rammentare che Arera, in qualità di Ente regolatore del Servizio Idrico Integrato, ha disciplinato il metodo tariffario con apposita delibera valida per il periodo regolatorio 2024-2029″.

“Per quanto di competenza del ministero, si conferma che Ati Catania ha avviato le procedure necessarie per la predisposizione del Piano d’Ambito e della manovraria 2024-2029, in conformità agli indirizzi regolatori di Arera. Ma ad oggi, non è ancora stata pubblicata la delibera di approvazione inerente alla determinazione tariffaria per il gestore Sie”, ha aggiunto.