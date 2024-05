Catania verso i play off: da sabato squadra in ritiro a Fiuggi

Esordio il 14 maggio

CATANIA – Prosegue la preparazione dei rossazzurri in vista dell’esordio nei play off, in calendario martedì 14 maggio in trasferta contro una formazione individuata dal sorteggio che si terrà domenica 12 nella sede della Lega Pro, a Firenze.

Rapisarda e compagni si alleneranno fino a giovedì al “Massimino”. Dopo l’allenamento in programma sabato mattina, partenza per Fiuggi, sede del ritiro pre-gara fino a lunedì pomeriggio, quando i convocati raggiungeranno una località nei pressi dello stadio della squadra avversaria.

(Foto Catania Fc)