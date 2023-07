Catania, poche conferme ed una squadra pronta a essere rifondata

Dalla difesa all'attacco solo sei nomi, della squadra vincente in D, sono certi di rimanere.

CATANIA – Rapisarda, Lorenzini e Castellini perni della difesa; Rizzo e Palermo a centrocampo in attesa che si capisca se vi siano margini per trattenere Vitale, il cui cartellino è di proprietà della Sampdoria; il solo Sarao in attacco. Sono questi i nomi che, tra rumors e conferme solo ufficiose, sono accreditati a rimanere in rosa anche per il prossimo campionato di Serie C.

Per il resto, ci sarà una squadra da rifondare. Le indiscrezioni sono state tirate fuori dai colleghi di Catanista con in testa il suo direttore Attilio Scuderi.

Fuori da chiacchiere legate al budget, di retropensieri ancorati al dover vincere a tutti i costi, il Catania Fc nelle prossime chiarirà ufficialmente le diverse posizioni anche in seno alla società rossoazzurra che ufficializzerà l’asset della stagione 2023/2024.



Ed in attesa che parola passi al campo, rispetto alla squadra che ha dominato lo scorso Campionato di Serie D, uno spiraglio viene lasciato per Russotto e per Bethers: quest’ultimo in queste ore (attraverso i suoi nuovi procuratori) farà sapere se intende accettare di restare a Catania alle condizioni proposte dalla società.

La missione Serie B in casa Catania è ufficialmente scattata.