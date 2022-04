Catania, 170 anni di Polizia: la festa al Massimo Bellini

La cerimonia per l'anniversario della fondazione

CATANIA – Per le donne e gli uomini della Polizia di Stato si è svolta oggi, nel Teatro Bellini di Catania, la celebrazione del 170mo Anniversario della Fondazione, in cui la Questura di Catania ha ribadito l’impegno, il sacrificio e l’incessante lavoro dei poliziotti impegnati ogni giorno nella lotta alla criminalità e nella prevenzione dei reati, per la sicurezza di tutti i cittadini.

Le celebrazioni

Presentatore d’eccezione Salvo La Rosa il quale, affiancato dallo speaker istituzionale, ha scandito i momenti istituzionali che si sono alternati a brevi intermezzi durante i quali si sono esibiti alcuni artisti tra cui il tenore della Polizia di Stato Antonio Costa, il soprano Angela Curiale, il coro dell’ANPS e i Violinisti in jeans. Sono stati anche premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di polizia giudiziaria e altri che, avendo preso parte a operazioni di soccorso pubblico, sono stati insigniti di onorificenze al valor civile.

Le esibizioni sono state intercalate dalla premiazione dei lavori presentati dagli studenti delle scuole della provincia catanese che quest’anno hanno aderito alla quinta edizione progetto “PretenDiamo Legalità… a scuola con il Commissario Mascherpa”. I lavori prescelti saranno inviati a Roma per partecipare alla selezione nazionale. Inoltre, nel corso della cerimonia è stato proiettato un video evocativo, appositamente realizzato da personale della Questura per questa speciale occasione.

La lotta al crimine

La celebrazione è stata anche l’occasione per ripercorrere i risultati di un anno di lotta al malaffare che ha visto protagonisti i poliziotti di Catania i quali hanno raggiunto pregevoli risultati, conseguiti dalla Polizia di Stato nella provincia di Catania e nel capoluogo Etneo nel periodo 11 Aprile 2021 – 26 Marzo 2022.

Le attività investigative della Squadra Mobile – volte al contrasto della Criminalità Organizzata di stampo mafioso, alla criminalità straniera ed in materia prostituzione, ai reati contro il patrimonio e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti – hanno contribuito in modo imprescindibile ad arginare gli indici di delittuosità.

Analogamente le attività svolte dai Commissariati e dalle varie Specialità quali Polizia Postale, Polizia di Frontiera, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Polizia Scientifica e Reparto Prevenzione Crimine, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, hanno consentito di garantire l’ordine pubblico, innalzando la soglia di percezione di sicurezza degli abitanti. Importanti risultati sono stati conseguiti sul piano della Polizia di prevenzione, attraverso l’emanazione delle misure di prevenzione tipiche ed atipiche del Questore e attraverso l’aggressione ai patrimoni illecitamente costituiti dalla criminalità organizzata.