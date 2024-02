Catania, porta la cocaina a un altro pusher: arrestato un 34enne

I carabinieri lo hanno portato in carcere

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Secondo i carabinieri, è andato in via Spirito Santo per consegnare droga a domicilio a una persona già arrestata per spaccio. Solo che all’improvviso si è accorto della loro presenza e con la mano ha fatto cenno al “collega pusher” di stare fermo. E poi, al momento del controllo, è apparso spaesato e nervoso. Questo ha indotto i carabinieri della compagnia di Acireale a perquisire la macchina, dov’è stata trovata una pietra di cocaina.

Per questo un 34enne originario di San Giovanni La Punta è stato arrestato e tradotto a Piazza Lanza. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari erano in zona per un servizio notturno. Hanno notato l’arrestato davanti al cancello di uno stabile. Poi però all’improvviso è tornato in macchina, repentinamente. La cosa, ovviamente, è puzzata e non poco ai militari, che hanno deciso di vederci chiaro.

Le perquisizioni

Il resto è l’esito della perquisizione della sua Panda. Nel vano portaoggetti, c’erano due involucri contenenti 25 grammi di cocaina in pietra e un bilancino di precisione ancora sporco di polvere bianca. Dopo il veicolo, si è passati poi a setacciare con attenzione gli spazi dove l’uomo era stato sorpreso, attività che ha permesso di scovare, nei pressi del portone del palazzo, altre due bustine della stessa sostanza stupefacente. Il veloce gesto che la pattuglia gli aveva visto fare al loro arrivo, era stato quindi un inutile tentativo di disfarsi di quelle due dosi.