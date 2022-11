Truffava gli utenti, dipendente delle Poste sospeso

Per la procura, l'uomo approfittava della buona fede chiedendo il versamento di more inesistenti

CATANIA – Sospeso dal servizio per sei mesi un impiegato postale, indagato per truffa a una utente: il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip di Catania, su richiesta della Procura, ed è stato eseguito dai carabinieri a Ragalna.

Secondo l’accusa, nel settembre del 2021 avrebbe approfittato della buona fede di una utente inducendola a versare 100 euro per una mora, non dovuta, contestualmente al pagamento di alcuni bollettini postali.

“L’attività investigativa dei carabinieri – sottolinea la Procura di Catania in una nota – ha consentito di far emergere, grazie alle testimonianze degli utenti e di altri dipendenti dell’ufficio postale, una condotta truffaldina che, come evidenzia il Gip, è da ritenere non occasionale, in quanto il dipendente infedele è imputato per fatti simili commessi lo scorso anno ai danni di un anziano”.