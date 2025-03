Catania, il “Premio Stefania Sberna” a Kaleb Jimenez

Nel ricordo della storica speaker rossoazzurra

CATANIA – Una voce che non si smorzerà mai nel cielo rossazzurro! A quattro anni dalla prematura scomparsa di Stefania Sberna, la storica speaker e giornalista rossazzurra sarà ricordata prima dell’inizio di Catania-Crotone. Con il solito affetto da colleghi, amici e tifosi etnei.

Quest’anno il riconoscimento intitolato a Stefania, voluto dal marito Salvo e dalle figlie Federica e Giulia, sinergicamente con alcuni colleghi fortemente legati alla leggendaria speaker che fu protagonista al “Massimino”, è stato assegnato al ventitreenne centrocampista Kaleb Jiménez.

Dopo le targhe attribuite nelle precedenti edizioni a Castellini (2023) e Chiarella (2024), quest’anno il Premio Stefania Sberna andrà al giovane fantasista rossazzurro di origini spagnole. Che, sino ad ora, ha collezionato 25 presenze, segnando 5 gol e fornendo 7 assist, totalizzando 1.807 minuti in campo.

Numeri che, come evidenziato in una nota diffusa dal Catania F.C., rappresentano il suo miglior rendimento in carriera. Evidenziando una crescita significativa rispetto alle stagioni precedenti.

La cerimonia di premiazione, semplice quanto sentita, si terrà oggi (domenica 23 marzo 2025) sul terreno di gioco, poco prima del fischio d’inizio (ore 11,30) del match Catania-Crotone. Alla presenza dei familiari ed amici promotori dell’iniziativa in memoria di Stefania Sberna e di rappresentanti della dirigenza del Catania F.C.