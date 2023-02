Catania, proseguono i tavoli dei progressisti  

"L'impegno continua con altri otto tavoli partecipati", fanno sapere.

1' DI LETTURA

Catania – “Proseguono i tavoli progressisti organizzati dal forum civico CataniaPuò, da Movimento 5 stelle, Partito democratico, Sinistra italiana, Europa verde, sindacati e soggetti della società civile, in vista delle inviti amministrative a Catania“. E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori. “Vi è stata – prosegue il comunicato – una grande partecipazione nella prima settimana di incontri, con il coinvolgimento di oltre 250 persone protagoniste della discussione sui temi centrali per il futuro della città: diritti, servizi sociali, urbanistica, infrastrutture, sanità, educazione. L’impegno continua con altri otto tavoli partecipati”.