Catania, protestano i lavoratori del Consorzio di bonifica

La manifestazione in via Centuripe arriva al nono giorno

CATANIA – I lavoratori del Consorzio di bonifica di Catania chiedono la stabilizzazione degli stagionali: per questo anche stamattina hanno protestato davanti alla sede di via Centuripe. La manifestazione, iniziata nove giorni fa, è stata organizzata da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, ed è parte delle proteste attivate in contemporanea in tutti i consorzi dell’isola.

“I lavoratori dei Consorzi in Sicilia – dice il segretario generale della Flai Cgil di Catania, Pino Mandrà – sono circa 400; Ia richiesta è che venga applicato l’articolo 60 e 61 della legge regionale in vigore dallo scorso 21 aprile 2021 e che permettono l’attivazione del turnover al 50 per cento dei dipendenti e la stipulazione di contratti a tempo indeterminato. Gli stagionali a Catania sono 140, i 151nisti sono 85, il resto sono i cosiddetti 78isti. Questa stabilizzazione è attesa da questi lavoratori siciliani da circa 20 anni. Non è possibile attendere ancora”.