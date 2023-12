Catania, quanti svarioni: il Messina fa suo il derby (1-0) con l’ex di turno

Decide una rete di Emmausso

CATANIA – Un bruttissimo Catania perde meritatamente 1-0 a Messina al termine di una gara iniziata male e finita peggio dagli uomini di Lucarelli che, in riva allo Stretto, ha presentato una formazione rivoluzionata che non è mai riuscita a trovare il bandolo della matassa al cospetto del modesto avversario. A condannare la squadra etnea alla sconfitta è stato un erroraccio di capitan Silvestri che ha consentito all’ex Emmausso di rompere l’equilibrio.

Nel primo tempo, scarse emozioni tra due squadre che non hanno fatto vedere grandi cose. Eppure, malgrado il gioco farraginoso, entrambe le compagini avrebbero potuto sbloccare il risultato ma la conclusione debole di Marsura è stata salvata sulla linea da Pacciardi e Ragusa ha banalmente sprecato un facile tapin dopo una leggerezza di Livieri che ha respinto con troppa sufficienza il colpo di testa di Manetta. Prima dell’intervallo… occasionissima per i rossazzurri quando, sul cross di Chiricò, il colpo di testa di Deli ha mandato il pallone contro la traversa. Sul prosieguo dell’azione… il colpo di testa di Dubickas è stato respinto da un difensore probabilmente con un braccio ma l’arbitro non è intervenuto… accompagnando le squadre negli spogliatoi per l’intervallo.

Nel secondo tempo, Ragusa spreca alcuni tapin da buona posizione mentre il Catania confeziona solo una ghiotta opportunità ma la deviazione volante di Dubickas, sul cross di Castellini, viene deviata in corner dall’attento Fumagalli. Decisamente meno efficace, poi, Silvestri che sbaglia un facile appoggio… concedendo a Zunno di involarsi verso Livieri che riesce a respingere ma nulla può sulla ribattuta di Emmausso che colora il derby di giallorosso con un preciso diagonale. Lucarelli cerca di scuotere i suoi con varie sostituzioni ma il Catania conferma la sterilità offensiva mentre la formazione di Giacomo Modica crea ancora pericoli, per la porta etnea, non finalizzati.

Inevitabile la sconfitta per i rossazzurri ma, a lasciare l’amaro in bocca, è soprattutto la prestazione complessiva dell’undici allenato da Lucarelli, senza dubbio la peggiore stagionale sin qui!

Tabellino

Stadio “San Filippo-Franco Scoglio” di Messina: sabato 9 dicembre 2023 – ore 20,45

17^ giornata di andata/Serie C girone C – 2023-2024

MESSINA – CATANIA 1-0

MESSINA (4-3-3) – Fumagalli, Ortisi, Pacciardi, Manetta, Salvo, Firenze, Franco (dal 15° s.t. Scafetta), Frisenna, Ragusa, Plescia (dal 15°s.t. Zunno), Emmausso.

A disposizione: De Matteis, Di Bella, Darini, Ferrara, Tropea, Giunta, Cavallo, Luciani, Zammit.

Allenatore: Giacomo Modica.

CATANIA F.C. (4-2-3-1) – Livieri, Castellini, Curado, Silvestri (k), Mazzotta, Quaini (dal 18°s.t. Zammarini), Zanellato, Chiricò (dal 36°s.t. Chiarella), Deli (dal 27°s.t. De Luca), Marsura (dal 18°s.t. Bocic), Dubickas (dal 27°s.t. Di Carmine).

A disposizione: Bethers, Rapisarda, Lorenzini, Maffei, Rocca, Popovic.

Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani.

Assistenti: Matteo Pressato (Latina) e Franck Loic Nana Tchato (Aprilia).

Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1).

Reti: 25° s.t. Emmausso (ME).

Indisponibili: Bouah, Sarao, Rizzo, Ladinetti, Albertoni (CT).

Ammoniti: Franco (ME); Manetta (ME); Salvo (ME); Frisenna (ME); Chiarella (CT); Firenze (ME)

Cronaca

Primo tempo (0-0)

9° girata al volo di Dubickas deviato in corner;

12° sul cross di Chiricò… Dubickas devia di testa fuori da ottima posizione;

19° Livieri blocca facilmente la conclusione dalla distanza di Frisenna;

23° colpo di testa, in avvitamento, di Castellini con palla che esce alta di poco;

25° Livieri scivola al limite della sua area ma riesce ugualmente a rinviare;

26° Catania vicino al vantaggio: Marsura s’incunea in area dalla sinistra e, sebbene sbilanciato, indirizza il pallone in porta. Pacciardi salva sulla linea!

41° gran tiro di Emmausso… deviato provvidenzialmente da Mazzotta in angolo;

42° Messina vicinissimo al gol: colpo di testa di Manetta respinto in affanno da Livieri; poi Ragusa sbaglia il tapin da due passi spedendo il pallone lontano;

44° Ortisi tira alto appena dentro l’area rossazzurra;

45° occasionissima per il Catania:sul cross di Chiricò… colpo di testa di Deli che manda il pallone contro la traversa a portiere battuto. Dubickas ribadisce in porta ma un difensore si oppone… forse con un braccio. Per l’arbitro è tutto regolare;

46° un brutto primo tempo si chiude a reti inviolate.

Secondo tempo (1-0)

6° Messina vicinissimo al vantaggio: Emmausso supera Castellini e scaglia un gran diagonale deviato in tuffo da Livieri; poi… Ragusa manca il facile tapin a porta vuota!

11° tiro alto di Marsura;

12° Ragusa tira altissimo dal limite;

13° gran parata di Fumagalli che manda il pallone in angolo sulla bella girata al volo di Dubickas sul cross di Castellini!

15° nel Messina, Franco e Plescia lasciano il posto a Scafetta e Zunno;

18°nel Catania, Marsura e Quaini vengono sostituiti da Bocic e Zammarini;

19° Ragusa sbaglia ancora e, sul rovesciamento di fronte, salva su Dubickas:

20° colpo di testa di Silvestri che non inquadra lo specchio della porta;

25° Messina in vantaggio: clamoroso errore in disimpegno di Silvestri che si fa soffiare il pallone da Zunno; Livieri ci mette una pezza ma nulla può sulla conclusione dell’ex Emmausso che segna l’1-0 !

27° nel Catania, Deli e Dubickas lasciano il posto a De Luca e Di Carmine;

33° il gran tiro di Zunno sibila a lato di pochissimo;

36° nel Catania, Chiarella subentra a Chiricò:

43° espulsi due componenti della panchina del Messina;

44° Zunno si allunga il pallone e non riesce a concludere;

45° concessi 6 minuti di recupero;

48° Fumagalli anticipa Di Carmine in scivolata;

50° diagonale largo di Zunno;

51° vince meritatamente il Messina (1-0)