Catania, è quasi fatta per Torre del Grifo. Pelligra: “Ho messo il mio cuore”

Al Tribunale fallimentare rilancio decisivo da 5 milioni e 500 mila euro

CATANIA – Sulla carta occorrerà ancora attendere il prossimo 30 ottobre. Una settimana esatta per capire se un eventuale terzo incomodo entrerà a far parte della partita per l’aggiudicazione di Torre del Grifo. Tuttavia, il balzo in avanti compiuto oggi all’ora di pranzo dal presidente Ross Pelligra in nome e per conto del Catania Fc pare escludere ulteriori colpi di scena.

Anche perché il primo assalto al Centro sportivo, il sodalizio rossoazzurro, è stato respinto con un’offerta alla quale non si è ulteriormente replicato. Cinque milioni e cinquecentomila euro che hanno fatto segnare il passo all’Aurora Srl: il cartello di imprenditori che nei giorni scorsi aveva formulato la propria offerta al rilancio.

La partita si è chiusa alle 13 davanti al Tribunale fallimentare etneo. Dalla cifra iniziale di 4 milioni si è arrivati, alla fine, a 5 milioni e 500 mila euro. Adesso, se entro giovedì prossimo non arriverà un ulteriore rilancio nell’ordine di almeno il 10% in più e da una parte terza, il Catania Fc è davvero vicino ad aggiudicarsi il centro sportivo di Torre del Grifo.

Intanto, in una diffusa dalla società rossoazzurra, è arrivata ufficialmente la presa di posizione del presidente Pelligra. Eccola di seguito.

“Il Presidente Rosario Pelligra commenta gli sviluppi della procedura di vendita telematica del Centro Sportivo “Torre del Grifo Village”. “Anche se non è ancora finita, mi sento molto soddisfatto per questo primo esito favorevole relativo al progetto di acquisizione di Torre del Grifo. Ci ho messo tutto il mio cuore e la mia passione. L’ho fatto per Catania, per la sua gente e per tutti noi tifosi rossazzurri.

Credo molto in Vincenzo Grella e in tutto il suo gruppo di lavoro e non lo deluderò mai. Aspettiamo la data conclusiva di questa importante operazione che per ora ci vede in vantaggio”.