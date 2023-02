Catania e la merenda: dove concedersi una pausa

Quattro suggerimenti, senza pretese, per trascorrere del tempo libero tra i locali di tendenza della città.

CATANIA. La vita in città, soprattutto negli ultimi anni, è diventata sempre più frenetica così concedersi una pausa tra gli estenuanti ritmi è diventato l’antidoto di sopravvivenza alla routine. Che sia una colazione o una merenda, abbiamo pensato a quattro proposte per trascorrere l’ultimo periodo di temperature rigide al chiuso per gustare una bevanda e un dolcino in centro città. Catania, la merenda #instagrammabile: Teapot Caffetteria

Uno dei luoghi più instagrammabili, inaugurato nel 2017, è Teapot Caffetteria in Viale Libertà. Qui durante tutto l’anno sarà possibile trovare una cura per il dettaglio che si traduce nell’arredamento moderno e giovanile ma anche in un menù versatile. Esso comprende sia elementi per una colazione tradizionale dolce tipica della caffetteria come cappuccino, espresso, tavola calda ma anche uova, spremute, sandwich, centrifughe, pancakes etc per un viaggio alla scoperta dei gusti in giro per il mondo.

Come dolci, inoltre, nel pomeriggio sarà possibile provare tante prelibatezze come torte al taglio, cookies e monoporzioni da accompagnare ad un buon the o infuso. Invece, per chi preferisce il salato è disponibile anche la variante da aperitivo che include numerosi cocktail e stuzzichini da poter gustare da soli o in compagnia.

Catania, la merenda alternativa: Altamira

Procedendo nell’excursus menzioniamo una realtà storica quanto più alternativa. Divenuto salotto e location prediletta per una lettura o per delle chiacchiere tra amici, Altamira è il luogo perfetto per ritagliarsi una pausa. Stile semplice e accogliente per una proposta healthy che tiene conto sia della qualità che la quantità dei piatti offerti.

Il menù, infatti, comprende sia dolci del giorno che classici evergreen come crostate o l’originale cheesecake divenuta cavallo di battaglia del locale da accompagnare ad una vasta carta di bevande, the ed infusi speziati ma anche yogurt, insalate e panini con abbinamenti deliziosi che uniscono prodotti locali e genuini. E’ possibile consumare sia nella sala interna che nel dehor naturale che viene allestito all’esterno in via Pantano, rendendo la via molto caratteristica con lucine e piante per le serate primaverili in arrivo.

Catania, la merenda golosa: Cake Amore di Zucchero

La terza proposta si colloca all’interno di una delle vie più trafficate della città, C.so Delle Province, in un ambiente d’incanto caratterizzato dai colori pastello che trasporta l’utente in una dimensione parallela alla caotica realtà da cui si è appena allontanato.

Cake Amore di Zucchero infatti non è soltanto una caffetteria e sala da the ma anche cioccolateria, pasticceria e laboratorio di cake design in cui ogni tipo di dolce trova dimora. Macarons, pan au chocolat, donuts, muffins, pacakes, brownies, cupcakes, milkshakes e molto altro ancora vi aspetteranno per provare un’esperienza appagante per la mente quanto per il palato. La qualità delle materie prime ricade anche sulle creme e gli impasti utilizzati, prodotti artigianalmente in loco e acquistabili anche separatamente.

Catania, la merenda sofisticata: Marialuisa Pasticceria

Infine, mantenendo un’atmosfera principesca ci trasferiamo in via Monfalcone, divenuta zona prediletta per una passeggiata nel fine settimana sia per la vicinanza con negozi di prestigio che per la possibilità di usufruire della zona pedonale che chiude il transito alle autovetture.

Marialuisa Pasticceria nasce dalla passione dell’omonima maestra pasticcera che dell’attività di famiglia ha fatto tesoro, collezionando esperienze in ambienti prestigiosi quali l’Accademia “I Cook” e il “maestro pasticcere Stefano Laghi” ed avviando un’attività che oggi rappresenta un punto di riferimento non soltanto a Catania ma anche a Nicolosi, dove ha conosciuto gli esordi nel 2015. L’offerta del locale coniuga sapori nostrani in ricette tradizionali come la famosa cassata o raviole alla ricotta per la colazione a nuove ricette come krapfen e mousse.

Immancabili ingredienti sono pistacchio, ricotta e mandorle alla base dei dolci offerti, personalizzati da sfiziosi elementi che arricchiscono con logo e decorazioni i piattini in sala, comprendendo anche un’alternativa senza lattosio per gli intolleranti. Anche qui, poi, è presente una variante salata per l’orario serale che propone una formula aperitivo molto ricca con croissant e pietanze varie.

Quale delle dolcissime proposte alletterà le vostre papille gustative? Lasciatevi tentare per saperne di più e provare tutte le golosità a disposizione.