Catania, raccolta differenziata rifiuti alla Fiera

Andrea Barresi: "Ora più che mai è necessario un patto per restituire decoro alla bellissima piazza Carlo Alberto"

Catania – L’amministrazione comunale di Catania ha avviato la raccolta differenziata dei rifiuti tra le bancarelle del mercato storico di Piazza Carlo Alberto. Incontrando gli operatori del mercato, l’assessore all’Ecologia Andrea Barresi ha detto: “Ora piu’ che mai e’ necessario un ‘patto’ tra il Comune e gli operatori commerciali per restituire decoro alla bellissima piazza Carlo Alberto, a cominciare dal mantenimento della pulizia degli spazi dell’area mercatale, differenziando i rifiuti affinche’ la raccolta avvenga nei modi piu’ rapidi possibili”.

Per tutta la settimana verra’ diffuso e illustrato ai commercianti un volantino dettagliato con le modalita’ con ogni azione che devono svolgere per agevolare la raccolta differenziata. L’azione di sensibilizzazione durera’ fino al 7 marzo, quando scattera’ anche il piano repressivo per chi non rispetta le regole tra gli operatori commerciali del settore alimentare e non: saranno invitati a seguire le istruzioni e garantire una celere selezione dei rifiuti e il loro trasporto, contribuendo fattivamente ad aumentare i livelli di differenziata e mantenere il decoro della ‘Fera o luni'”.

“Ognuno – ha detto Barresi – deve fare la propria parte, il Comune con le aziende appaltatrici del servizio raccolta rifiuti anzitutto, ma anche i commercianti devono contribuire attuando comportamenti idonei a un mercato storico di grande importanza come quello di piazza Carlo Alberto che va valorizzato anche trattando i rifiuti correttamente. Forniremo anche i mastelli per favorire la separazione dei rifiuti, ma intanto bisogna cominciare e ciascuno si deve assumere la responsabilita’ di fare la propria parte. Anche il mercato storico della Pescheria e i mercatini rionali saranno interessati al sistema di raccolta differenziato dei rifiuti perché non si può assolutamente continuare in questo modo”.